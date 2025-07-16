Финал System Shock 2 мог пройти в космосе - но идею забраковали

System Shock 2 по праву считается классикой жанра, однако даже её преданные фанаты признают — финальный уровень, «Тело многих», уступает остальной части игры по качеству и настроению. И, как выяснилось, альтернативная концовка могла быть куда более амбициозной: по словам дизайнера Кена Левина, изначально он хотел завершить игру... в открытом космосе.

В интервью с Nightdive Studios Левин рассказал, как однажды вечером, вдохновлённый идеей, предложил финальную локацию за пределами корабля, с механикой невесомости. «Я был дома, собирался пойти побегать или что-то в этом духе, и подумал: "Боже, как было бы круто выйти в космос — прямо наружу!"», — вспоминает он. Но его энтузиазм быстро натолкнулся на суровую реальность.

Когда Левин поделился идеей с коллегами — Джоном Чеем и Робом Фермье — они не оценили задумку: «Они просто посмотрели на меня и сказали: “Чувак, у нас 14 месяцев на эту игру”». И правда, идея космической локации потребовала бы не только новых механик, но и кардинально отличающегося визуального и системного подхода, что нарушало бы целостность проекта. Левин позже признал: «Ты не хочешь делать уровень, который выглядит и играется совсем иначе. Это затянет разработку и сделает остальные уровни тусклее на его фоне».

Однако он всё равно пошёл наперекор здравому смыслу — и создал «Тело многих», органическую и чуждую среду, разительно отличающуюся от технократических коридоров корабля. Результат, по словам самого Левина, оказался неоднозначным: «Я не считаю этот уровень удачным. Это моя ошибка. Я не усвоил урок — радикальная смена акцентов не получает той же любви, что остальная часть игры».

Интересно, что идея Левина не умерла: её реализовали в других проектах. В Dead Space от Visceral Games, которая изначально задумывалась как System Shock 3, игрокам дают возможность выйти за пределы корабля «Ишимура». В Dead Space 2 эта механика была расширена. А в Prey от Arkane студия пошла ещё дальше, позволив свободно исследовать орбиту станции «Талос-1».

Сегодня System Shock 2 получила ремастер от Nightdive Studios, а сам Кен Левин готовит амбициозный Judas — игру, объединяющую идеи BioShock и System Shock с элементами модульного повествования. Будет ли в ней финал в космосе — покажет время. Но одно ясно: уроки прошлого Левин точно не забыл.