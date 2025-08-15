GamesVoice выпустит русскую озвучку для System Shock 2 - релиз запланирован на осень

Команда GamesVoice приступила к работе над русской озвучкой культового System Shock 2, о чём сообщила, опубликовав дублированный трейлер.

Локализаторы планируют выпустить проект осенью текущего года, причём озвучка будет доступна как для оригинальной версии игры, так и для недавнего ремастера.

Интерес к System Shock 2 возродился после выхода обновлённой версии игры, что и вдохновило локализаторов взяться за этот амбициозный проект. Поклонникам остаётся ждать осеннего релиза, чтобы в полной мере оценить работу команды над голосами персонажей одной из самых влиятельных игр в жанре.