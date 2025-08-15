ЧАТ ИГРЫ
System Shock 2 11.08.1999
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Киберпанк
8.9 385 оценок

GamesVoice выпустит русскую озвучку для System Shock 2 - релиз запланирован на осень

AceTheKing AceTheKing

Команда GamesVoice приступила к работе над русской озвучкой культового System Shock 2, о чём сообщила, опубликовав дублированный трейлер.

Локализаторы планируют выпустить проект осенью текущего года, причём озвучка будет доступна как для оригинальной версии игры, так и для недавнего ремастера.

Интерес к System Shock 2 возродился после выхода обновлённой версии игры, что и вдохновило локализаторов взяться за этот амбициозный проект. Поклонникам остаётся ждать осеннего релиза, чтобы в полной мере оценить работу команды над голосами персонажей одной из самых влиятельных игр в жанре.

agula98

Как бы Васяны не стрались, но оригинальная озвучка всегда будет лучше

Ely Maze

оригинальную озвучку ни кто и не отбирает

Rey4rtRO Ely Maze

Снобов, которые гордятся тем, что смогли выучить язык и хотят хвалиться этим по любому поводу, этот факт мало волнует. Их корежит от самого факта, что кто-то будет играть с не-оригинальной озвучкой. Ничего нового.

PatchyTaran
Как бы Васяны не стрались, но оригинальная озвучка всегда будет лучше

Ну не Васяны, должны находиться в Америке и общаться на английском., раз им родной язык впал не в милость

shit again

старая озвучка же есть лол

Кей Овальд

Отлично. Тогда не буду ждать мифического ремейка и заиграю ремастер с русиком.

Пользователь ВКонтакте

В оригинале больше эмоций, а тут сухое прочтение текста // Александр Назаров