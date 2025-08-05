Художник System Shock 2 подтвердил давний слух об источнике текстур для дверей

Стало известно о примечательной детали разработки культовой игры System Shock 2, которая придает одному из самых запоминающихся элементов игры неожиданный и анатомически точный подтекст. Речь идет о знаменитых биологических дверях, которые, как оказалось, были созданы с использованием кадров из медицинской процедуры одного из разработчиков.

В недавнем выпуске подкаста от Nightdive Studios художник Нейт Уэллс, работавший над System Shock 2, поделился историей создания органических структур инопланетной расы Множество. По его словам, при работе над биомеханической средой, захватившей корабль Рикенбекер, он искал подходящие отталкивающие биологические изображения, чтобы придать окружению нужную атмосферу.

В процессе поисков продюсер игры Джош Рэндалл предложил Уэллсу необычный исходный материал — видеозапись своей собственной колоноскопии. Уэллс воспользовался предложением. Как он вспоминает: «Я взял замороженный кадр где-то из его толстой кишки, загрузил в Photoshop, обработал и использовал как базовую текстуру для этих сфинктерных дверей». Таким образом, каждый раз, когда игроки проходят через эти пульсирующие проходы, они фактически видят обработанное изображение внутренних органов продюсера игры.