Консольные версии ремастера System Shock 2 задерживаются и не выйдут 26 июня

Nightdive Studios отложила версии System Shock 2: 25th Anniversary Remastered на Xbox, PlayStation и Switch, всего за 3 дня до запланированного выпуска.

System Shock 2: 25th Anniversary Remastered должна была выйти на Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch 26 июня 2025 года. Эти релизы были отложены без указания точной даты, в то время как версия для ПК выйдет в изначально запланированную дату.

Мы столкнулись с проблемами, которые помешали нам выпустить System Shock 2: 25th Anniversary Remaster на консолях, включая Xbox, Switch и PlayStation, 26 июня, как изначально планировалось. В настоящее время мы работаем над скорейшим решением этих проблем. В связи с этим мы приняли трудное решение выпустить игру на ПК-платформах (Steam, GOG, Epic, Humble) 26 июня, а релиз на консолях теперь запланирован на первые две недели июля.