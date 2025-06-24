Консольные версии ремастера System Shock 2 задерживаются и не выйдут 26 июня

Nightdive Studios отложила версии System Shock 2: 25th Anniversary Remastered на Xbox, PlayStation и Switch, всего за 3 дня до запланированного выпуска.
System Shock 2: 25th Anniversary Remastered должна была выйти на Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 и Nintendo Switch 26 июня 2025 года. Эти релизы были отложены без указания точной даты, в то время как версия для ПК выйдет в изначально запланированную дату.
Мы столкнулись с проблемами, которые помешали нам выпустить System Shock 2: 25th Anniversary Remaster на консолях, включая Xbox, Switch и PlayStation, 26 июня, как изначально планировалось. В настоящее время мы работаем над скорейшим решением этих проблем. В связи с этим мы приняли трудное решение выпустить игру на ПК-платформах (Steam, GOG, Epic, Humble) 26 июня, а релиз на консолях теперь запланирован на первые две недели июля.
Всего лишь ремастер, а не ремейк. Слабовато.
НДС переносили вторую часть уже 100500 раз - не удивлюсь если и патчи будут выходить лет десять, при том что это опять натянутая на их движок КЕХ старая игра, а не сделанная с нуля...
а что на их прошлые переиздания выходят патчи по 10 лет? максимум патчика 3 выходило на турков и то был перенос на новую версию движка, чтобы на консолях было 4к 120 фпс
Простые игры, навроде "Тёмных Сил" и "Триад", патчили быстро.
"Теневого Человека" патчили всего пару лет, но с большим количеством патчей и хотфиксов.
Однако на ССЕ только официальные патчи выходили 4 года, а ведь это не самая сложная для портирования игра. Неофициальное "тихое" обновление, началось раньше и было раза в 2-3 чаще.
Так что, ССЕ2 будут делать ещё дольше, ведь функционал по сравнению с первой частью серьёзно разросся.
попытался поиграть в первую честно прям не зашла. дял своего времени она может и была хороша, но сейчас это что-то пластмассовое в дико ярких цветах, от которых глазам больно. если вторая часть такая же то спасибо не надо
Не велика беда // Чёрный Пласч