Nightdive отмечает, что портирование мультиплеера в ремастер System Shock 2 оказалось непростой задачей

Nightdive Studios представила закулисный взгляд на реализацию кооперативного режима в ремастер System Shock 2, подчеркнув технические сложности, возникшие при модернизации одной из самых необычных функций классического иммерсивного симулятора, выпущенного в 1999 году. Несмотря на усилия по улучшению многопользовательского режима, разработчики рекомендуют новым игрокам начинать с одиночного режима.

Дэниел Грейшон, продюсер System Shock 2 Remaster, объяснил в подкасте Nightdive Studios Deep Dive, что главная задача заключалась в полной замене старой системы прямого IP-подключения на базе DirectPlay, которая по современным стандартам считается небезопасной.

Нам нужно было полностью от неё отказаться. Мы больше не можем использовать прямые подключения, потому что консоли всё равно это не позволяют.

Процесс модернизации был особенно сложным из-за необходимости реализации кроссплатформенной игры между PS5, Xbox и Switch, что потребовало создания совершенно новой системы лобби.

Это было крайне сложно. Многое связано с владением объектами. В игре чему-то может быть присвоено определённое числовое обозначение, и если кто-то взаимодействует с этим объектом, номер объекта становится чьей-то собственностью.

Эти проблемы с синхронизацией приводили к ситуациям, когда «локальное состояние не очищалось должным образом, а при переключении уровней игра переставала распознавать идентификатор объекта, что приводило к полным вылетам». Несмотря на эти сложности, Грейшон хвалит команду за то, что им удалось выявить и решить эти проблемы, что привело к «полному преображению» кооперативного режима.

Несмотря на все усилия по улучшению многопользовательского режима, продюсер подчёркивает, что для новичков рекомендуется именно одиночная игра:

Возможно, сначала стоит сыграть в одиночную игру, чтобы по-настоящему прочувствовать System Shock 2. В многопользовательском режиме другая атмосфера. Вы не чувствуете себя одиноким. Вы не чувствуете страха. Вы не пугаетесь.

С момента выхода ремастера Nightdive продолжает совершенствовать игру. Обновление 1.2, выпущенное несколько недель назад, добавило поддержку модов и миссий, созданных фанатами за 26 лет, значительно расширив доступный контент.

Грейшон также рассказал о планах по дальнейшему улучшению кооперативного режима в будущих обновлениях:

С нетерпением жду, какие улучшения мы сможем сделать в будущем. Было очень весело наблюдать, как люди играют и получают от этого удовольствие.