Nightdive Studios намекает, что ремейк System Shock 2 находится в разработке

После объявления даты выхода долгожданного ремастера System Shock 2 в июне, Nightdive Studios начинает рассуждать о будущем любимой франшизы.

Разработчик тихо обновил прогнозы относительно будущего франшизы System Shock, предположив, что возможен полный ремейк System Shock 2, и признав при этом неопределенный статус System Shock 3.

В недавнем интервью VGC директор по развитию бизнеса Nightdive Ларри Куперман рассказал об интересе фанатов к ремейку System Shock 2 после предстоящего System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, который выйдет 26 июня.

На вопрос, почему студия выбрала ремастер, а не полный ремейк, Куперман поддразнил:

У вас как-то сложилось впечатление, что раз мы делаем ремастер, то не сможем сделать ремейк в будущем ? Это может быть то, что я могу либо подтвердить, либо опровергнуть. Но контент будет выходить.

Пока судьба System Shock 3 остается неясной. Сиквел, изначально лицензированный Otherside Entertainment, был приобретен Tencent в 2020 году, но дальнейших обновлений по этому поводу не было. Куперман признал, что ситуация «очень сложная» и может «потенциально занять год» для прояснения — или дольше. Хотя Nightdive сохраняет права на первые две игры, она не имеет прямого контроля над System Shock 3.

Несмотря на неопределенность, Куперман упомянул о планах Nightdive относительно франшизы в рамках ее домена, включая потенциальные ремейки, новый контент и кросс-медийные проекты, такие как ранее анонсированный игровой сериал System Shock.

На данный момент фанаты могут рассчитывать на ремастер System Shock 2, который включает улучшенную графику, обновленный кооператив и улучшения качества жизни. Этот ремастер выйдет на PlayStation, Xbox, Switch и ПК в июне.