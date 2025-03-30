Nightdive Studios намекает, что ремейк System Shock 2 находится в разработке

После объявления даты выхода долгожданного ремастера System Shock 2 в июне, Nightdive Studios начинает рассуждать о будущем любимой франшизы.
Разработчик тихо обновил прогнозы относительно будущего франшизы System Shock, предположив, что возможен полный ремейк System Shock 2, и признав при этом неопределенный статус System Shock 3.
В недавнем интервью VGC директор по развитию бизнеса Nightdive Ларри Куперман рассказал об интересе фанатов к ремейку System Shock 2 после предстоящего System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, который выйдет 26 июня.
На вопрос, почему студия выбрала ремастер, а не полный ремейк, Куперман поддразнил:
У вас как-то сложилось впечатление, что раз мы делаем ремастер, то не сможем сделать ремейк в будущем ? Это может быть то, что я могу либо подтвердить, либо опровергнуть. Но контент будет выходить.
Пока судьба System Shock 3 остается неясной. Сиквел, изначально лицензированный Otherside Entertainment, был приобретен Tencent в 2020 году, но дальнейших обновлений по этому поводу не было. Куперман признал, что ситуация «очень сложная» и может «потенциально занять год» для прояснения — или дольше. Хотя Nightdive сохраняет права на первые две игры, она не имеет прямого контроля над System Shock 3.
Несмотря на неопределенность, Куперман упомянул о планах Nightdive относительно франшизы в рамках ее домена, включая потенциальные ремейки, новый контент и кросс-медийные проекты, такие как ранее анонсированный игровой сериал System Shock.
На данный момент фанаты могут рассчитывать на ремастер System Shock 2, который включает улучшенную графику, обновленный кооператив и улучшения качества жизни. Этот ремастер выйдет на PlayStation, Xbox, Switch и ПК в июне.
Ну хоть нытье о ремейке прекратится наконец.
и начнется нытье о дате выхода и переносах :)))
Со вторым ремейком думаю полегче будет, не будут на те же грабли наступать, да и издатель какой-никакой есть. Единственное механики тяжело наверно будет перенести, это все-таки иммерсив сим в отличие от первой.
И чем же тогда является первая часть?
Давайте римейк 2го, первый очень зашел.
Главное что бы ремастер 2 части, дали, тем кто делал предзаказ ремейка первой части)
Remake System Shock 2 в будущем? Лично я только за - сильно хотелось бы это увидеть.
Они отвечали мне на почту и сказали такое:
Цель состоит в том, чтобы сохранить основную суть, атмосферу и игровую механику оригинала, модернизировав визуальные эффекты, звук и другие ключевые аспекты. Переделка System Shock 2 на Unreal Engine 5 потребовала бы полномасштабного процесса переработки, который мог бы кардинально изменить знаковые системы и ощущения игры. Вместо этого мы решили улучшить существующую структуру, что позволило нам сохранить то, что сделало System Shock 2 такой вечной классикой, при этом внедрив обновленные визуальные эффекты, улучшенную производительность и улучшения качества жизни.
На самом деле наверное также хотят денег доп. заработать. Может будет, а может и нет. Какой смысл если уже ремастер выпустят, лучше бы тогда на 3 часть надеялись! Но жаль что не ремейк (ремастер ну такое, бессмысленно всё-таки было тратить время на это), если уже выпускать то сразу делать норм.
Ну так хотя бы в классику без бубнов и тонны модов можно будет играть. В этом и смысл как бы был. А римейк не факт что вообще будет, а если и будет то очень не скоро еще. Но я только ЗА всеми ногами.
подразнить косточкой, пока основное блюдо ещё в духовке. Могу подтвердить, могу опровергнуть – прямо вершина менеджерской мысли. Про Систем Шок 3 вообще смех. Тенсент купил и закопал, история стара как мир. Ситуация сложная, займёт год? Ну-ну, верим, ждём. Пока там что-то прояснится, ШОДАН успеет пенсию оформить.
А на кой хрен другие делают (ремастер)? Вообще ребятам скучно?
Потому что во первых обещали. А во вторых, когда там они этот римейк выпустят? Года через 4?
Ремастер обещали? Серьёзно? Я что-то таких (слухов) даже не помню, а вот разговоры над Ремейком шли давно ибо все и так понимают , что этот всратый РЕМАСТЕР нафиг никому не впился.
А систем шок 3 когда ? // Ден Гадюка
Было бы круто однозначно.
Отличная новость. Реймейк первой был шикарным.
1-я часть ремейка не зашла, запутано
Короче, задвигаем серию в долгий ящик пока они там сами не определятся. Смысл тогда сейчас в очередное переиздание играть?
Это бюджетный кооперативный ремастер. И он имеет смысл, с учётом что в оригинал сейчас нормально не сыграешь без танцев с бубном. Ну есть всякие фанатские сборки, но это всё штуки для энтузиастов.
А ремейк, ребята из Nightdive, могут и не доделать вовсе.
А чё там фиксить-то? Разве что EAX.
Так игра же без танцев с бубнами работает или ты имеешь ввиду кооп? В прошлом году перепроходил, только руссификатор текста ставил. Насчет коопа не в курсе, не интересует.
Это Танцы всё равно речь про исходник идёт кривой а не про сборки
Всмысле EAX? Eax работает в ss2.