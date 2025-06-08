Nightdive Studios показала новый трейлер System Shock 2: 25th Anniversary Remaster, который посвящен мультиплееру

На мероприятии Future Games Show разработчики из Nightdive Studios представили новый трейлер предстоящего System Shock 2: 25th Anniversary Remaster.

Трейлер посвящен мультиплеерному режиму ремастера - в нём показан абсолютный хаос онлайн-игры с друзьями. Известно, что ремастер получит поддержку 4K разрешения и 144 FPS, а так же улучшенные модели персонажей и оружия, возможностью настраивать угол обзора, поддержку сверхшироких экранов и ряд других приятных улучшений.

Релиз ремастера состоится уже 26 июня 2025 года на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.