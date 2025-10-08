Оригинальная System Shock 2 покидает Steam: культовая игра уступает место ремастеру

Atari объявила, что оригинальная версия культовой System Shock 2 1999 года будет снята с продажи в Steam 10 октября 2025 года. После этой даты купить игру отдельно станет невозможно, однако те, кто уже владеет копией, сохранят доступ к загрузке и запуску из своей библиотеки.
Вместе с этим Atari уточнила, что классическая версия System Shock 2 останется доступной для владельцев недавнего издания System Shock 2: 25th Anniversary Remastered, вышедшего ранее в 2025 году. Таким образом, оригинал фактически станет бонусом к ремастеру.
Решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. С одной стороны, оригинальная версия продолжает отлично работать на современных ПК, особенно с фанатскими модами, и стоит значительно дешевле ремастера — около $10 против $30. На распродажах в Steam её нередко можно было приобрести всего за $1, что делало игру доступной даже для новичков.
С другой стороны, многие признают, что обновлённая версия — лучший способ познакомиться с культовой классикой. По мнению PC Gamer, ремастер стал «идеальным дополнением к масштабному ремейку первой System Shock» от Nightdive Studios, предлагая современную графику и улучшенную оптимизацию.
Тем не менее фанаты надеются, что оригинальная версия не исчезнет полностью. Пока она всё ещё продаётся на GOG за $4 и входит в программу сохранения старых игр этого магазина.
что за мода всё подряд культовым нарекать? если старое не значит культовое вообще ни разу. да у неё есть фанбаза. но культовой она от этого не становится
Ну это реально начало имерсимов, она на релизе была хорошо, и счас геймплейные механики не устарели. До сих пор таскаю с собой кучу баночек.
Что за зумерская мода писать про культовые игры что они не культовые?
сломай свои шаблоны)) я бумер и я не считаю 2 часть культовой. да даже первая не смотря на свой вклад в развитие до культовой не дотягивает.