Оригинальная System Shock 2 покидает Steam: культовая игра уступает место ремастеру

Atari объявила, что оригинальная версия культовой System Shock 2 1999 года будет снята с продажи в Steam 10 октября 2025 года. После этой даты купить игру отдельно станет невозможно, однако те, кто уже владеет копией, сохранят доступ к загрузке и запуску из своей библиотеки.

Вместе с этим Atari уточнила, что классическая версия System Shock 2 останется доступной для владельцев недавнего издания System Shock 2: 25th Anniversary Remastered, вышедшего ранее в 2025 году. Таким образом, оригинал фактически станет бонусом к ремастеру.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в сообществе. С одной стороны, оригинальная версия продолжает отлично работать на современных ПК, особенно с фанатскими модами, и стоит значительно дешевле ремастера — около $10 против $30. На распродажах в Steam её нередко можно было приобрести всего за $1, что делало игру доступной даже для новичков.

С другой стороны, многие признают, что обновлённая версия — лучший способ познакомиться с культовой классикой. По мнению PC Gamer, ремастер стал «идеальным дополнением к масштабному ремейку первой System Shock» от Nightdive Studios, предлагая современную графику и улучшенную оптимизацию.

Тем не менее фанаты надеются, что оригинальная версия не исчезнет полностью. Пока она всё ещё продаётся на GOG за $4 и входит в программу сохранения старых игр этого магазина.