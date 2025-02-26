Ремастер System Shock 2 обзавёлся страницей в Steam и новыми скриншотами

Nightdive Studios запустила страницу в Steam ремастера System Shock 2, где представила новые скриншоты и обновлённую информацию.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — это ремастер классической научно-фантастической ролевой игры в жанре ужасов 1999 года System Shock 2. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster была переработана для современных платформ с использованием фирменного движка KEX Engine от Nightdive Studios, предлагая игрокам окончательный опыт System Shock 2 с улучшенной графикой, улучшенным игровым процессом и значительно улучшенной производительностью (разрешение до 4K при 120 кадрах в секунду).

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster дополнительно будет включать обновления кооперативного многопользовательского режима игры и официально поддерживать контент, созданный фанатами.