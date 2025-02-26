Ремастер System Shock 2 обзавёлся страницей в Steam и новыми скриншотами

Nightdive Studios запустила страницу в Steam ремастера System Shock 2, где представила новые скриншоты и обновлённую информацию.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster — это ремастер классической научно-фантастической ролевой игры в жанре ужасов 1999 года System Shock 2. System Shock 2: 25th Anniversary Remaster была переработана для современных платформ с использованием фирменного движка KEX Engine от Nightdive Studios, предлагая игрокам окончательный опыт System Shock 2 с улучшенной графикой, улучшенным игровым процессом и значительно улучшенной производительностью (разрешение до 4K при 120 кадрах в секунду).
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster дополнительно будет включать обновления кооперативного многопользовательского режима игры и официально поддерживать контент, созданный фанатами.
На днях прошел System Shock Remake. Ранее не доводилось играть в эту серию, но давно хотел ознакомиться. И получил огромное удовольствие от игры. Да, она не без недостатков и играется примерно как старые игры, но тем не менее - классная
После установил System Shock 2 с рядом модов на улучшение графики и фиксами багов. В целом играется прикольно, но, лично для меня, заметно слабее Ремейка первой части. Да и хватает проблем с работой на современном железе. Выйдет Ремастер, попробую еще раз. Жду
Не подкинешь ссылочку в лс пожалуйста ?
Помню пробовал, но что-то задушился. Надо бы в виаре второй шанс дать, как раз есть полноценный мод.
Для второй части же нет VR, насколько знаю. Но он есть в планах
Я про ремейк первой
Игра крутая, только инвентаря побольше не хватает, носиться с этим лифтом и на переработку утомляет.
Выглядит вполне достойно
"Nightdive Studios запустила страницу в Steam ремастера System Shock 2"
Имхо, шикарная игра, с тех далеких времён остались лишь позитивные воспоминания, дюже жаль, что не Remake.
За пред заказ ремейк первой части должны по идеи дать эту часть
HD-текстурки на низких полигончиках выглядят аляповато. вы либо штаны наденьте, либо крестик снимите
обещали бесплатно ремастер тем кто предзаказал римейк первой части, что ж посмотрим, сдержут ли обещание.
Первая хорошо залетела ,так что подожду пока подтянут вторую .
Замечательная вещь, одна из лучших игр всех времён. Ждём.
ну хз в такое играть в 2025, да 25 лет назад игра была на уровне, но сейчас с подтянутым графоном на старом движке и текстурах ну ХЗ-ХЗ.. пытался играть в Лару Крофт 1-2-3 ремастеринг, где-то на втором часе завершил, в новогодние праздники гонял в Кваку-2 RТХ версию, ну почти до половины дошел и все запал кончился, сейчас вот юзаю Дум-3 HD BFG версию, ну все эти ремастеры хороши только для олдскульщиков, который хотят на короткое время погрузится в игровую молодость так сказать, но вот чтоб прям пройти подтянутую игру 25-30 летней давности это надо быть отбитым хардкорщиком)) Ремейк 1 части кстати зашел лучше, хотя однообразие дейстия и картонные НСП сильно раздражали. Надеюсь когда-нибудь сделают ремейк 2 части, а в этот ремастеринг ну разве что глянуть мельком, вспомнить молодость.
Забыли упомянуть в каком именно стиме ? // Алексей Щёлоков
Что-то первый лучше они сделали.
Так это банальный ремастер с подтянутыми текстурами и поддержкой высокого разрешения/фпс, первая же была ремейком на другом движке...
Понял, а то думаю что, то не то. Ну что то схалтурили они, сделали такую первую часть, а тут уже на тяп ляп.
Так они первую тоже сначала ремастер делали, а потом ремейк.
Найтдайв как-то заикались по поводу первой Даркнес. Лучше бы туда свои силы пустили. А это уже слишком устаревшая игра.