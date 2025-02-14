Ремастер System Shock 2 переименован в System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Nightdive Studios объявила, что ожидаемый ремастер System Shock 2 теперь носит название System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Дата выхода будет раскрыта 20 марта на Future Games Show: Spring Showcase 2025. Игра выйдет на PlayStation, Xbox, Switch и PC.
Оригинальная System Shock 2 стала культовой благодаря глубокой атмосфере и уникальному геймплею. Действие происходит в 2114 году на звездолёте Von Braun, где игрок просыпается в хаосе: мутанты, киборги и зловещий ИИ SHODAN захватили корабль.
Ремастер обещает обновленную графику, переработанный звук и поддержку современных платформ, сохраняя дух оригинала.
Спасибо, буду знать что на торренте вводить.
А купить религия не позволяет?
я первую часть прошел в захлеб надеюсь и 2 я не подкачает, очень хорошая игра
Мне вторая более заехала, там чувствуется, что уже в RPG гоняешь. Но первая, тоже ничего такая.
Кто делал предзаказ на ремейк 1 части, как я, должны помнить, что они обещали в подарок ремастер 2 части, за предзаказ ремейка. Так что ждём 😉😎
Так и есть. Но опять же ей бы рымейк, но его никто делать не будет
Помним - ждём подарок на аккаунт)
Честно говоря, не очень хотелось бы ремейк 2ой части. Т.к. ремейк 1ой части испоганили, хоть и понравился мне ремейк 1ой части, но оригинал не переплюнули.
Если будут делать 2ую часть ремейк, то испоганят. Лучше бы вернулись к 3 части, повторно возобновили, эхх... мечты.
Третьей части не будет никогда. Сам Спектр сказал, что франшиза мертва. Права на франшизу у китайцев из Tencent.
Одна из лучших игр всех времён.
Согласен. К сожалению она так же одна из самых недооцененных и забытых. Я ее прошел когда Nightdive перевыпутили в Steam, до этого слышал, но не играл. Я прям в шоке(системном) был от того что эта игра вообще нигде не фигурирует в каких-нибудь топах о вкладе в индустрию.
Вот двушка то что нужно
А я что-то думал, что они и не делают её вовсе... Удивили.
Первая была классная. Посмотрим, что со второй выйдет.
А вот это хорошие новости. Наверное вторая любимая игра после второго Фоллаута.
Наконец-то.
Почему не Unreal Engine? System Shock хорошо играется на нём, в чём проблема была перенести с нуля 2 часть???
Офигенная была игра, проходил несколько раз с модами и без..
Я начинал с второй, сейчас ремастер первой прохожу, но вторая как по мне так лучше, целый фант.роман втиснули.. // Сергей Шамолин
Ремастер на том же древнем движке будет смотреться убого. Пробовал как-то любительский ремастер с улучшенными текстурами - всё равно модельки квадратные, анимации никакие, освещение паршивое.
Вот оно, правда видео год назад! ((
Я первый та не прошел // Владимир Николаевич
Это будет норм ремастер как первый на анриловском движке или дешман без изменений?
Первый был ремейком.
Ты бы хоть разобрался чем отличается ремейк от ремастера .. чел с 2005 года на форуме .. )))))
Первая топ. А вот вторая дикая срань за просранный сеттинг киберпанка, унылейшую, абсолюно не нужную прокачку и оружие, которое (события напомню происходит в будущем в 2114 году) ломается от каждого чиха (! ) и являет собой кучу вариации пистолета и дробовика. По сравнению с арсеналом первой части сосëт. Зато ввели магию.
Да, оружка там с одного чиха ломается, но там уже есть очки прокачки, которые мона распределять