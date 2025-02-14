Ремастер System Shock 2 переименован в System Shock 2: 25th Anniversary Remaster

Nightdive Studios объявила, что ожидаемый ремастер System Shock 2 теперь носит название System Shock 2: 25th Anniversary Remaster. Дата выхода будет раскрыта 20 марта на Future Games Show: Spring Showcase 2025. Игра выйдет на PlayStation, Xbox, Switch и PC.

Оригинальная System Shock 2 стала культовой благодаря глубокой атмосфере и уникальному геймплею. Действие происходит в 2114 году на звездолёте Von Braun, где игрок просыпается в хаосе: мутанты, киборги и зловещий ИИ SHODAN захватили корабль.

Ремастер обещает обновленную графику, переработанный звук и поддержку современных платформ, сохраняя дух оригинала.