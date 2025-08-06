Ремейк System Shock 2, возможно, уже в разработке, согласно вакансиям в Nightdive Studios

Хотя студии разработки игр часто стремятся расширить свои команды, это обычно происходит, когда они готовятся к работе над более крупным проектом. Два новых объявления о вакансиях указывают на то, что Nightdive Studios, известная своими ремастерами и ремейками классических игр, готовится к работе над собственным крупным проектом. В списке вакансий указаны дизайнер уровней и квестов, а также художник по окружению.

Хотя подробностей о проекте пока не раскрывается, в описании вакансий указано, что работа будет выполняться в Unreal Engine 5 и других инструментах, таких как Blender. Некоторые описания в разделах «Основные обязанности» и «Предпочтительные требования» дают некоторое представление о сути проекта. Например, кандидаты на обе должности должны любить научно-фантастические и хоррор-жанры, а также ценить ретро-игры.

Дизайнер уровней и квестов также должен будет тесно сотрудничать с художниками по окружению, чтобы «обеспечить как визуально привлекательные, так и механически функциональные уровни». Кроме того, в описании вакансии отмечается, что в игре будет использоваться повествование через окружение и заскриптованные события. Эти описания указывают на то, что Nightdive Studios, возможно, наконец-то готовится к работе над продолжением своего ремейка классического хоррор-шутера System Shock.

Ремейк System Shock 2 многие посчитают очевидным выбором для Nightdive Studios. В конце концов, игра порой кажется довольно устаревшей даже в своём недавнем ремастере. Это неудивительно, ведь игра впервые вышла ещё в 1999 году и заложила основу для игровых механик, дизайна уровней и повествования в окружении, которые впоследствии вдохновили многие другие игры, включая культовую Deus Ex и серию BioShock от Irrational.