Российский Steam лишился классики: игры издательства Atari и Nightdive Studios исчезли из магазина

Пользователи российского сегмента Steam заметили исчезновение большого числа игр издателя Atari и связанных с ним компаний. Среди пропавших проектов — легендарные серии System Shock, Blood, Turok, RollerCoaster Tycoon и Haunted House. Также исчезли сборники и аркады от Digital Eclipse, включая интерактивный музей Atari 50.
Не обошлось и без игр Nightdive Studios: обновленные версии System Shock, Blood, Turok и The Thing теперь недоступны. Пропали и проекты компании Infogrames, в числе которых Surgeon Simulator 2. Многие из этих игр выходили десятки лет назад, а часть была переработана и переиздана для современных платформ.
Причины снятия игр с продаж официально не сообщаются.
Честно, уже пофиг. Из за такого отношения - Зелёный рулит!!!
стим это зло, не пользуюсь им
Какой смысл ,если многие поменяли регион и все доступно ? // Валентин Паничев
Да просто менеджеры по продажам в Atari вспомнили про политическую повестку и побежали лочить игры
В зеленом магазине я стал экономить в два раза советую и вам не хотят чтобы мы покупали игры, мы купил с 100 процентной скидкой
с майнером в придачу )
У Рамзеса майнеров не наблюдалось ) ты в зеленом именно качай а не пойми с какого сайта 🤣
Не понятно на чем ты там экономишь если все игры которые интересны - с денюво, а те что без не стоят и внимания.
Вообще пофигу)
ждём сегодня, в стиме давно взял апдейт уже за 300р, может быть и на xbox возьму если не сильно дорого, либо по скидке потом
Atari особой адекватностью не отличаются. Ремастеры от Nightdive под крылом Atari начали продаваться по 30$, а это как-никак игры 90х, ранних нулевых. За такую цену можно неплохую индюшатину взять или старенькую игру, которая и в ремастере то не особо нуждается. Скорей всего выпил из ру Steam связан с тем что опять корешиться начали с WB, хоть у них и проблем выше крыши.
О! WB -- это очень мудрый (нет) издатель, который залочился ото всех, кроме демократичных ~20-25 стран. Я помню что они не просто не зарелизили Mortal Kombat в Азии (Японии, Китае, Корее и т.д.), а заблокировали мультиплеер и ещё какие штуки.
А ещё WB доживает свои последние месяцы, перед тем как продаться со всеми своими продуктами (играми включительно) какому-нибудь Нэтфликсу.
Ещё одни разумисты. Офигенно крутой мув для нищего издателя третьего эшелона, который вообще непонятно чем живёт, лишить себя рынка сбыта 👌