ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
System Shock 2 11.08.1999
Экшен, Ролевая, Шутер, Ужасы, От первого лица, Киберпанк
8.9 403 оценки

Российский Steam лишился классики: игры издательства Atari и Nightdive Studios исчезли из магазина

butcher69 butcher69

Пользователи российского сегмента Steam заметили исчезновение большого числа игр издателя Atari и связанных с ним компаний. Среди пропавших проектов — легендарные серии System Shock, Blood, Turok, RollerCoaster Tycoon и Haunted House. Также исчезли сборники и аркады от Digital Eclipse, включая интерактивный музей Atari 50.

Не обошлось и без игр Nightdive Studios: обновленные версии System Shock, Blood, Turok и The Thing теперь недоступны. Пропали и проекты компании Infogrames, в числе которых Surgeon Simulator 2. Многие из этих игр выходили десятки лет назад, а часть была переработана и переиздана для современных платформ.

Причины снятия игр с продаж официально не сообщаются.

23
21
Комментарии:  21
Ваш комментарий
askazanov

Честно, уже пофиг. Из за такого отношения - Зелёный рулит!!!

22
Святой Джо

стим это зло, не пользуюсь им

16
Пользователь ВКонтакте

Какой смысл ,если многие поменяли регион и все доступно ? // Валентин Паничев

11
Danny Lamb

Да просто менеджеры по продажам в Atari вспомнили про политическую повестку и побежали лочить игры

9
xmyr4ik

В зеленом магазине я стал экономить в два раза советую и вам не хотят чтобы мы покупали игры, мы купил с 100 процентной скидкой

6
Onzis

с майнером в придачу )

6
xmyr4ik Onzis

У Рамзеса майнеров не наблюдалось ) ты в зеленом именно качай а не пойми с какого сайта 🤣

2
Serpentrage

Не понятно на чем ты там экономишь если все игры которые интересны - с денюво, а те что без не стоят и внимания.

2
Енот Херсонский

Вообще пофигу)

4
Пользователь ВКонтакте

// Владимир Михальчук

4
Юрий Пенкин

ждём сегодня, в стиме давно взял апдейт уже за 300р, может быть и на xbox возьму если не сильно дорого, либо по скидке потом

3
JEKABRAZZ

Atari особой адекватностью не отличаются. Ремастеры от Nightdive под крылом Atari начали продаваться по 30$, а это как-никак игры 90х, ранних нулевых. За такую цену можно неплохую индюшатину взять или старенькую игру, которая и в ремастере то не особо нуждается. Скорей всего выпил из ру Steam связан с тем что опять корешиться начали с WB, хоть у них и проблем выше крыши.

3
Danny Lamb

О! WB -- это очень мудрый (нет) издатель, который залочился ото всех, кроме демократичных ~20-25 стран. Я помню что они не просто не зарелизили Mortal Kombat в Азии (Японии, Китае, Корее и т.д.), а заблокировали мультиплеер и ещё какие штуки.

А ещё WB доживает свои последние месяцы, перед тем как продаться со всеми своими продуктами (играми включительно) какому-нибудь Нэтфликсу.

1
Night Driving Avenger

Ещё одни разумисты. Офигенно крутой мув для нищего издателя третьего эшелона, который вообще непонятно чем живёт, лишить себя рынка сбыта 👌

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ