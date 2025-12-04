Российский Steam лишился классики: игры издательства Atari и Nightdive Studios исчезли из магазина

Пользователи российского сегмента Steam заметили исчезновение большого числа игр издателя Atari и связанных с ним компаний. Среди пропавших проектов — легендарные серии System Shock, Blood, Turok, RollerCoaster Tycoon и Haunted House. Также исчезли сборники и аркады от Digital Eclipse, включая интерактивный музей Atari 50.

Не обошлось и без игр Nightdive Studios: обновленные версии System Shock, Blood, Turok и The Thing теперь недоступны. Пропали и проекты компании Infogrames, в числе которых Surgeon Simulator 2. Многие из этих игр выходили десятки лет назад, а часть была переработана и переиздана для современных платформ.

Причины снятия игр с продаж официально не сообщаются.