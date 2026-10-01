В Epic Games Store началась бесплатная раздача ремастера System Shock 2 и визуальной новеллы Buried Stars

Начало октября Epic Games Store отметил раздачей двух новых бесплатных игр: ремастера культовой игры System Shock 2: 25th Anniversary Remaster и визуальной аниме-новеллы Buried Stars. Обе игры доступны в России и их можно забрать до 8 октября. На следующей неделе их сменят Out of Sight и TerraScape.
System Shock 2: 25th Anniversary Remaster - это обновленная версия культового научно-фантастического ролевого шутера с элементами хоррора, разработанная Nightdive Studios. Действие разворачивается в 2114 году на борту экспериментального звездолета Von Braun. Вы - солдат, пробудившийся от криосна с амнезией, обнаруживаете, что корабль захвачен враждебным ИИ SHODAN, а экипаж превращен в мутантов-гибридов или поглощен коллективным разумом "Многие". Ваша задача - выжить и остановить SHODAN, распутывая ужасающую историю корабля через аудиологи и окружающую среду.
Buried Stars - ориентированный на сюжет и принятие решений психологический триллер, рассказывающий об участниках телешоу, которые застряли под обломками обрушившегося здания, где затем произошло убийство. Кто его совершил? Почему? Это лишь несколько тайн, которые игроку предстоит разгадать.
Систем шок 2 неплох, но чинить оружие после пары выстрелов напрягает...