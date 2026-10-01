В Epic Games Store началась бесплатная раздача ремастера System Shock 2 и визуальной новеллы Buried Stars

Начало октября Epic Games Store отметил раздачей двух новых бесплатных игр: ремастера культовой игры System Shock 2: 25th Anniversary Remaster и визуальной аниме-новеллы Buried Stars. Обе игры доступны в России и их можно забрать до 8 октября. На следующей неделе их сменят Out of Sight и TerraScape.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster - это обновленная версия культового научно-фантастического ролевого шутера с элементами хоррора, разработанная Nightdive Studios. Действие разворачивается в 2114 году на борту экспериментального звездолета Von Braun. Вы - солдат, пробудившийся от криосна с амнезией, обнаруживаете, что корабль захвачен враждебным ИИ SHODAN, а экипаж превращен в мутантов-гибридов или поглощен коллективным разумом "Многие". Ваша задача - выжить и остановить SHODAN, распутывая ужасающую историю корабля через аудиологи и окружающую среду.

Buried Stars - ориентированный на сюжет и принятие решений психологический триллер, рассказывающий об участниках телешоу, которые застряли под обломками обрушившегося здания, где затем произошло убийство. Кто его совершил? Почему? Это лишь несколько тайн, которые игроку предстоит разгадать.