Юбилейный ремастер культовой System Shock 2 станет новой игрой в бесплатной раздаче Epic Games Store

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster можно будет забрать бесплатно в Epic Games Store с 18:00 четверга, 1 октября 2026 года, до 18:00 четверга, 8 октября 2026 года. Добавленная в библиотеку до окончания акции игра останется на вашем аккаунте навсегда

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster определила облик жанра и представила инновационные игровые механики, ставшие стандартом для шутеров от первого лица и ролевых игр. Постарайтесь выжить в жутких коридорах космического корабля « Фон Браун». Именно для этого вас и готовили.

На дворе 2114 год; вы пробуждаетесь от криогенного сна на борту корабля «Фон Браун». Вы не помните, кто вы и где находитесь... Случилось нечто ужасное. В коридорах рыщут мутанты-гибриды и смертоносные роботы, а по холодному корпусу корабля разносятся крики выживших членов экипажа. SHODAN — взбунтовавшийся искусственный интеллект, одержимый идеей уничтожения человечества, — захватил контроль над кораблём; остановить его под силу только вам.