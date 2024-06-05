Демо версия Tactical Breach Wizards появилась в Steam

Игра про магов-спецназовцев обзавелась демо версией в Steam. Релиз игры планируется уже в этом году.

Сюжет игры повествует о магах, оказавшихся с другой стороны закона - им предстоит распутать большой заговор в котором состоят многие, начиная с полицейского участка и заканчивая целой ЧВК и секретным агентом хрономантом. Геймплейно игра представляет собой пошаговую тактику на небольших уровнях. Игра заставляет эффективно комбинировать действия колдунов-спецназовцев и учитывать окружение. Например, можно выбрать точку для штурма, заколотить дверь, откуда появляются подкрепления противника, вышвырнуть врага в окно удачным толчком или жахнуть молнией, которая ударит всех, кто находится рядом.

Tactical Breach Wizards это сюжетная игра примерно на 8 часов и в ней нет элементов рогалика — все уровни созданы вручную. За реиграбельность отвечают особые условия для каждого задания и поддержка модификаций в Steam.