Разработчик Gunpoint и Heat Signature заявил, что с ценами в Steam "всё на самом деле очень просто"

Инди-разработчик Том Фрэнсис, автор Gunpoint, Heat Signature и Tactical Breach Wizards, считает, что ценообразование в Steam сильно переоценено по сложности. По его словам, цена игры — это «одно число, которое можно изменить за 30 секунд», а найти правильное значение можно всего за один раунд тестирования.

В своём блоге Фрэнсис отметил, что самая трудная часть — привести игроков на страницу в Steam и заинтересовать их покупкой. А вот цену, по его опыту, проще всего определить, просто спросив потенциальных игроков, сколько, по их мнению, должна стоить игра. Именно так он поступал со своими проектами, и выбранная большинством цена каждый раз приводила к хорошим продажам и высоким оценкам.

Разработчик также отверг идею «гонки ко дну», согласно которой инди-игры якобы вынуждены становиться всё дешевле. За более чем 20 лет наблюдений за рынком он ни разу не видел такого тренда. В качестве примера Фрэнсис привёл Hollow Knight: Silksong, которая вышла на $5 дороже оригинальной игры девять лет спустя — и игроки, наоборот, удивлялись, насколько дёшево она оценена.

По мнению Фрэнсиса, в разумных пределах изменение цены почти не влияет на итоговую выручку: более высокая стоимость компенсируется меньшими продажами и наоборот. Поэтому разработчикам не стоит усложнять то, что давно перестало быть проблемой.