Стартовало закрытое тестирование тактического шутера Tactical Squad: SWAT Stories ©

Студия Red Mountain Games, которая занимается разработкой "духовного наследника" тактического полицейского шутера SWAT 4 - Tactical Squad: SWAT Stories, известила о выходе бесплатного пролога Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot и запуске закрытого тестирования игры.

В прологе First Shot вы сможете пройти первую миссию как в кооперативном, так и в одиночном режиме. Взяв на себя роль командира отряда, вам предстоит исследовать мрачный дом, являющийся пристанищем для шайки фанатиков-похитителей.

Тестирование будет длиться две недели, начиная с 17 июля и заканчивая 31 июля 2023 года. Для того, чтобы попасть на него, нужно подать заявку разработчикам через страницу пролога в Steam. В целях обсуждения результатов тестирования и самой игры авторы проекта советуют вступить в Discord-сервер игры.

После завершения тестирования Red Mountain Games планирует сделать доступ к прологу Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot доступным для всех желающих.