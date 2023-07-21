Стартовало закрытое тестирование тактического шутера Tactical Squad: SWAT Stories

Студия Red Mountain Games, которая занимается разработкой "духовного наследника" тактического полицейского шутера SWAT 4 - Tactical Squad: SWAT Stories, известила о выходе бесплатного пролога Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot и запуске закрытого тестирования игры.
В прологе First Shot вы сможете пройти первую миссию как в кооперативном, так и в одиночном режиме. Взяв на себя роль командира отряда, вам предстоит исследовать мрачный дом, являющийся пристанищем для шайки фанатиков-похитителей.
Тестирование будет длиться две недели, начиная с 17 июля и заканчивая 31 июля 2023 года. Для того, чтобы попасть на него, нужно подать заявку разработчикам через страницу пролога в Steam. В целях обсуждения результатов тестирования и самой игры авторы проекта советуют вступить в Discord-сервер игры.
После завершения тестирования Red Mountain Games планирует сделать доступ к прологу Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot доступным для всех желающих.
SWAT Stories? Там типа можно во время операции сторис записать?
Выглядит как игра из 2007, выпускать такое г - просто преступление
Выглядит, как клон Ready or Not.
Ну так и она "духовногый наследник" SWAT 4
Я уже не помню, как там и что в SWAT 4. 200 лет не играл, да и в стиме нет, а в гоге не охота брать, но в Ready or Not недавно поиграл и это прямо очень похоже, но в большинстве аспектов выглядит хуже.
Визуал убогий.
Если кому интересно ссылка на проект:
И на пролог:
https://store.steampowered.com/app/2428730/Tactical_Squad_SWAT_Stories__First_Shot/