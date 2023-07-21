Tactical Squad: SWAT Stories TBA
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Стартовало закрытое тестирование тактического шутера Tactical Squad: SWAT Stories

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Gruz_
Новости

Студия Red Mountain Games, которая занимается разработкой "духовного наследника" тактического полицейского шутера SWAT 4 - Tactical Squad: SWAT Stories, известила о выходе бесплатного пролога Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot и запуске закрытого тестирования игры.

В прологе First Shot вы сможете пройти первую миссию как в кооперативном, так и в одиночном режиме. Взяв на себя роль командира отряда, вам предстоит исследовать мрачный дом, являющийся пристанищем для шайки фанатиков-похитителей.

Тестирование будет длиться две недели, начиная с 17 июля и заканчивая 31 июля 2023 года. Для того, чтобы попасть на него, нужно подать заявку разработчикам через страницу пролога в Steam. В целях обсуждения результатов тестирования и самой игры авторы проекта советуют вступить в Discord-сервер игры.

После завершения тестирования Red Mountain Games планирует сделать доступ к прологу Tactical Squad: SWAT Stories - First Shot доступным для всех желающих.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Jarvis666

SWAT Stories? Там типа можно во время операции сторис записать?

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Tlister

Выглядит как игра из 2007, выпускать такое г - просто преступление

1
AlexFullBeast

Выглядит, как клон Ready or Not.

0
Марат Халимов

Ну так и она "духовногый наследник" SWAT 4

1
AlexFullBeast Марат Халимов

Я уже не помню, как там и что в SWAT 4. 200 лет не играл, да и в стиме нет, а в гоге не охота брать, но в Ready or Not недавно поиграл и это прямо очень похоже, но в большинстве аспектов выглядит хуже.

0
cuckold

Визуал убогий.

0
UnRus

Если кому интересно ссылка на проект:

И на пролог:

https://store.steampowered.com/app/2428730/Tactical_Squad_SWAT_Stories__First_Shot/

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