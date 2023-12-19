Рисованная адвенчура Tails of Iron получила обновление Bright Fir Forest

Издательство United Label и разработчик Odd Bug Studio выпустили обновление под названием Bright Fir Forest для рисованной приключенческой ролевой игры Tails of Iron, которое добавляет 13 новых квестов, 14 новых боссов, 96 новых видов оружия и доспехов.
В Bright Fir Forest действие разворачивается после кульминационных событий базовой кампании: Крысиный король Редги приглашен Белками отпраздновать Фестиваль листопада… в то время как новый грязный и жаждущий мести противник собирается испортить празднование.
Tails of Iron доступна в версиях для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (через Steam).
Отлично, давно ждал что бы наконец-то поиграть. Жду на торрентах, благо авторы/издатели сделали игру для России бесплатной.