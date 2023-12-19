Рисованная адвенчура Tails of Iron получила обновление Bright Fir Forest

Приключенческая игра с нарисованной от руки графикой, предлагающая игрокам взять под своё управление Реджи, наследника Крысиного престола, пытающегося спасти своё королевство и изгнать клан Лягушек, во главе которого — свирепый Бородавк Зелёный.

Во время вашего путешествия вам встретятся лягушки-зомби, исполинские черви и множество других свирепых противников. Для борьбы с ними в вашем распоряжении множество смертоносных способностей, в том числе парирующие удары и мощные добивания, не говоря уже о дальнобойных атаках с использованием лука.