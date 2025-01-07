Магия и монстры в новом трейлере Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Компания United Label и студия Odd Bug Studio представили новый трейлер RPG Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, которая выйдет 28 января. Продолжение рассказывает историю Арло, героя, отправляющегося в путешествие мести ради защиты Крысиного королевства.

В игре появятся тактические ловушки и магические заклинания богов «Элемента», позволяющие использовать силу огня, льда, яда и электричества. Система боя стала ещё глубже, сохранив динамичные сражения и жестокие дуэли.

Игрокам предстоит охотиться на 15 гигантских зверей, добывать ресурсы и восстанавливать разрушенную крепость Winter's Edge. Игра выйдет на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а версия Deluxe предложит дополнительные DLC, цифровой артбук и саундтрек.