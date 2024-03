Первый трейлер и скриншоты сиквела фэнтезийной RPG о крысах Tails of Iron

Издатель United Label и разработчик Odd Bugg Studio анонсировали сиквел средневековой приключенческой ролевой игры Tails of Iron II: Whiskers of Winter для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam). Запуск состоится в 2024 году.

"Мы рады наконец-то объявить о возвращении в Крысиное царство с игрой Tails of Iron II: Whiskers of Winter и начать новый "хвост" кровопролития и средневековой мести", - заявил в пресс-релизе соучредитель и ведущий дизайнер Odd Bug Studio Джек Беннетт. "Мы хотели развить то, чего мы достигли в первой части, и создать игру, которая была бы не просто простым сиквелом. Мы приняли во внимание невероятные отзывы сообщества об оригинальной игре и постарались создать более насыщенную игру, чем ее предшественница. Новые геймплейные механики, добавление побочных заданий по охоте на монстров, улучшенный ремесленный дизайн и строительство базы - все это вместе взятое делает крестовый поход Арло в северные пустоши еще более эпичным, чем поход короля Редги".

После кровавой развязки оригинальной игры Whiskers of Winter Арло отправится в жестокий поход, чтобы безжалостно отомстить Черным Крыльям, а в дополнительных заданиях появятся новые страшные поручения по охоте на гигантских чудовищ. Молодой крысенок сможет наделять свое оружие рядом новых элементальных эффектов и способностей, помогающих ему уничтожать врагов, стоящих на его пути. Улучшенная механика поселений позволит Арло отстроить северный гарнизон Крыс в Winter's Edge, в то время как его новый защитник будет исследовать новые и разнообразные области границы, где обитает множество тварей, с некоторыми из которых ему предстоит вступить в союз... а других — уничтожить.

Odd Bug Studio также подтвердила, что многократно отмеченный наградами актер озвучки Даг Кокл (The Witcher 3, Baldur's Gate III, Alan Wake II) возвращается в мир Tails of Iron, чтобы сразу же озвучить кровавый крестовый поход Арло своим хрипловатым и грозным тоном.