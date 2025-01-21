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Tails of Iron 2: Whiskers of Winter 28.01.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
6.4 19 оценок

Представлен расширенный геймплейный трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

monk70
Новости

United Label, издательское подразделение CI Games, и Odd Bug Studio сегодня выпустили расширенный обзорный трейлер геймплея Tails of Iron 2: Whiskers of Winter перед её выходом на ПК и консолях 28 января.

Как и в обеих играх саги Tails of Iron, обзорный трейлер геймплея озвучивает Даг Кокл (серия The Witcher, Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3), и знакомит игроков с разнообразными локациями, по которым им предстоит путешествовать в игре, созданием оружия и доспехов, а также новыми игровыми механиками, включая заклинания, охоту на гигантских зверей и ловушки стихий.

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