Представлен расширенный геймплейный трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

United Label, издательское подразделение CI Games, и Odd Bug Studio сегодня выпустили расширенный обзорный трейлер геймплея Tails of Iron 2: Whiskers of Winter перед её выходом на ПК и консолях 28 января.

Как и в обеих играх саги Tails of Iron, обзорный трейлер геймплея озвучивает Даг Кокл (серия The Witcher, Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3), и знакомит игроков с разнообразными локациями, по которым им предстоит путешествовать в игре, созданием оружия и доспехов, а также новыми игровыми механиками, включая заклинания, охоту на гигантских зверей и ловушки стихий.