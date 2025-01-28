Состоялся релиз необычного ролевого экшена Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

Компания United Label отчиталась о релизе Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, продолжения экшен-RPG от студии Odd Bug. Игра, доступная на PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, следует за новым героем, Арло, наследником Начальника Пустошей, в его поисках мести против древней угрозы для Крысиного царства.

Игра расширяет концепцию оригинала, предлагая более длинную кампанию, шесть уникальных биомов, новые охоты на гигантских зверей и усовершенствованные боевые механики. Также добавлена новая система заклинаний.

Доступны версии Standard и Deluxe, последняя включает эксклюзивные DLC, такие как Набор «Авгур Драугра» и косметический пакет «Волосы для трона».