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Tails of Iron 2: Whiskers of Winter 28.01.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
6.4 20 оценок

Состоялся релиз необычного ролевого экшена Tails of Iron 2: Whiskers of Winter

butcher69
Новости

Компания United Label отчиталась о релизе Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, продолжения экшен-RPG от студии Odd Bug. Игра, доступная на PC, PlayStation®5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, следует за новым героем, Арло, наследником Начальника Пустошей, в его поисках мести против древней угрозы для Крысиного царства.

Игра расширяет концепцию оригинала, предлагая более длинную кампанию, шесть уникальных биомов, новые охоты на гигантских зверей и усовершенствованные боевые механики. Также добавлена новая система заклинаний.

Доступны версии Standard и Deluxe, последняя включает эксклюзивные DLC, такие как Набор «Авгур Драугра» и косметический пакет «Волосы для трона».

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
muxamor2011

там кулгеймс еще озвучку к ней делают. так что я бы не торопился с прохождением.

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