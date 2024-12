Tails of Iron 2: Whiskers of Winter выйдет 28 января 2025 года

Издатель United Label и разработчик Odd Bug Studio объявили, что Tails of Iron 2: Whiskers of Winter, сиквел средневековой приключенческой ролевой игры, выйдет 28 января 2025 года. Это раньше ранее запланированной даты — февраля 2025 года. Игра будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam.

В продолжении Арло вступает в кровавый поход против натиска летучих мышей Темного Крыла. Игра предложит насыщенную кампанию с новыми побочными заданиями, такими как охота на гигантских монстров. Арсенал героя обогатится элементальными эффектами (огонь, лед, электричество и яд), а механика строительства позволит восстанавливать и улучшать базу Winter's Edge.

Игрокам предстоит исследовать шесть новых биомов, встретить как союзников, так и врагов из различных фракций. Добавлена система дня и ночи, которая влияет на тип врагов и их поведение.

К роли рассказчика вернется Даг Кокл, известный своим хриплым голосом, озвучивший Геральта в The Witcher 3.