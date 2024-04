Трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter демонстрирует жестокие бои

После анонса в прошлом месяце Odd Bug Studios выпустила новый трейлер геймплея Tails of Iron 2: Whiskers of Winter. В продолжении игры 2021 года игроки управляют Арло, сражающимся на Севере, чтобы победить Темных Крыльев.

У игроков есть целый ряд вариантов выполнения своих квестов. Они могут сразиться с лидерами Темных Крыльев, выследить могущественных монстров и использовать их останки для создания мощных предметов, настроить своего персонажа с помощью различных наборов брони и оружия, улучшить свое поселение и даже заняться побочной охотой за дополнительные монеты. Если этого было недостаточно, историю рассказывает Даг Кокл, голос Геральта из Ривии.

Хотя дата выхода Tails of Iron 2: Whiskers of Winter еще не указана, подтверждено, что она выйдет в этом году для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, ПК и Nintendo Switch.