Трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter демонстрирует жестокие бои

Казалось, что после опустошительной войны между грызунами и лягушками жизнь в южных землях наконец-то начала налаживаться. Крысы постепенно возвращались к привычному укладу, заново отстраивая разрушенные города и залечивая раны. Однако в то время, как юг пытался оправиться от последствий кровопролитного конфликта, на севере пробудилось древнее зло, о котором доселе ходили лишь мрачные легенды. Чёрные как смоль крылья заслонили небо, а острые словно бритва клыки жаждали крови. Но более всего это неописуемое создание жаждало мести.

Времена, когда миром правили благородные герои, безвозвратно прошли. Сейчас королевству нужен настоящий воин, закалённый суровым северным климатом. Воин, чей разум холоднее снегов, покрывающих бескрайние просторы этих земель. Крыса, выкованная из железа и готовая на всё ради достижения своей цели.

В Tails of Iron 2: Whiskers of Winter вам предстоит примерить на себя роль Арло — юного, но отважного наследника славного рода Стражей пустоши. Покинув родные земли, вы отправитесь в долгое и опасное путешествие по бескрайним северным просторам, укрытым белоснежным покрывалом вечных снегов. Вы должны будете найти и уничтожить Чёрные Крылья, раз и навсегда. На своём пути вы столкнетесь с невероятными испытаниями: вы будете вынуждены охотиться на огромных чудовищ, угрожающих мирным поселениям, объединять разрозненные кланы под своими знамёнами и всячески улучшать и укреплять собственное поселение. Однако будьте готовы и к более серьёзному вызову — раскрытию зловещей тайны, окутавшей северные земли. Тайны крови и короны.

В этом суровом мире, где за каждым углом таится опасность, выбор правильного оружия может стать решающим фактором, определяющим границу между жизнью и смертью. Создайте свой уникальный арсенал, подстраивая его под собственный стиль ведения боя. Если вы предпочитаете стремительные и точные атаки, то копьё станет вашим надежным спутником. Для любителей дистанционного боя лук — идеальный выбор, позволяющий поражать врагов на расстоянии. Ну а если вы любите ощущать вес оружия в своих лапах и видеть страх в глазах противника, то тяжёлая булава — именно то, что вам нужно. Но даже самый искусный воин не застрахован от ошибок, и в пылу сражения легко попасть в ловушку. Поэтому не забывайте о тактической стороне боя — используйте смертоносные ловушки, чтобы заманивать врага в западню и получать преимущество.

Не менее важно заботиться о своём поселении, ведь именно оно служит надёжным тылом и опорой в этих диких краях. Не жалейте заработанное в боях золото на улучшение своей базы. Потратьте его на новое оборудование для кузницы, чтобы получить доступ к более мощному и совершенному снаряжению. Расширяйте свою кухню, чтобы готовить ещё более вкусные и сытные блюда, дарующие силы для новых свершений. Также периодически заглядывайте в местный магазин, где всегда найдётся пара-тройка новых хитроумных ловушек, способных удивить даже бывалых охотников. И это лишь малая часть того, что ждёт вас на пути развития вашего поселения.