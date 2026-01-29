ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Taimanin Squad TBA
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Условно-бесплатная, Аниме
8.5 2 оценки

"Огромные амбиции" пошаговой ролевой игры Taimanin Squad обеспечили 200 000 предварительных регистраций игроков

Gutsz Gutsz

Иногда играм не требуется революционный геймплей, детализированная графика или глубокая философская драма, чтобы привлечь внимание геймеров — достаточно просто знать свою аудиторию и показать ей то, что она хочет видеть. Знаменитая франшиза Taimanin, похоже, в очередной раз сделала правильную ставку на свои самые выдающиеся "достоинства", что привело к мгновенному отклику фанатов.

Издатель Gremory Games и разработчики из студии Lilith отчитались об успешном старте маркетинговой кампании своего нового проекта. Условно-бесплатная пошаговая RPG Taimanin Squad всего за месяц с момента анонса собрала более 200 000 предварительных регистраций. Этот показатель позволил разблокировать очередной уровень наград для сообщества.

Высокий интерес игроков, вероятно, подогревается не только известным брендом, но и щедрым фан-сервисом, которым славится серия. В промо-материалах Taimanin Squad красуются героини с действительно впечатляющими формами, что недвусмысленно намекает на "масштабные амбиции" проекта. Разработчики обещают:

+ ещё 2 картинки
  • Более 150 персонажей на старте (включая любимиц фанатов, таких как Онисаки Кирара и Мизуки Сирануи).
  • Детальный просмотрщик 3D-моделей, позволяющий оценить героинь во всех подробностях.
  • Систему отношений, открывающую уникальные навыки при совмещении определенных девушек в отряде.

На данный момент игра находится в стадии открытого бета-тестирования (эксклюзивно в Galaxy Store), где авторы полируют баланс и исправляют ошибки. Полноценный релиз Taimanin Squad запланирован на первую половину 2026 года для Android, iOS и ПК (Steam).

6
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Дмитрий Ворончихин

Ну кто бы мог подумать, что $и$ьки всегда привлекают большое внимание к продукту. Вопрос в том будут ли в неё потом люди играть? Какими бы ни были большими "визуальные достоинства", если играть не интересно, то играть никто не будет

MakotoK8

Идите подroчите больше удовольствие получите