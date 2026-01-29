"Огромные амбиции" пошаговой ролевой игры Taimanin Squad обеспечили 200 000 предварительных регистраций игроков

Иногда играм не требуется революционный геймплей, детализированная графика или глубокая философская драма, чтобы привлечь внимание геймеров — достаточно просто знать свою аудиторию и показать ей то, что она хочет видеть. Знаменитая франшиза Taimanin, похоже, в очередной раз сделала правильную ставку на свои самые выдающиеся "достоинства", что привело к мгновенному отклику фанатов.

Издатель Gremory Games и разработчики из студии Lilith отчитались об успешном старте маркетинговой кампании своего нового проекта. Условно-бесплатная пошаговая RPG Taimanin Squad всего за месяц с момента анонса собрала более 200 000 предварительных регистраций. Этот показатель позволил разблокировать очередной уровень наград для сообщества.

Высокий интерес игроков, вероятно, подогревается не только известным брендом, но и щедрым фан-сервисом, которым славится серия. В промо-материалах Taimanin Squad красуются героини с действительно впечатляющими формами, что недвусмысленно намекает на "масштабные амбиции" проекта. Разработчики обещают:

Более 150 персонажей на старте (включая любимиц фанатов, таких как Онисаки Кирара и Мизуки Сирануи).

Детальный просмотрщик 3D-моделей, позволяющий оценить героинь во всех подробностях.

Систему отношений, открывающую уникальные навыки при совмещении определенных девушек в отряде.

На данный момент игра находится в стадии открытого бета-тестирования (эксклюзивно в Galaxy Store), где авторы полируют баланс и исправляют ошибки. Полноценный релиз Taimanin Squad запланирован на первую половину 2026 года для Android, iOS и ПК (Steam).