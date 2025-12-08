Авторы Tainted Grail: The Fall of Avalon официально анонсировали дополнение Sanctuary of Sarras и патч с бесплатным DLC

Недавние утечки информации о запланированном масштабном сюжетном расширении для мрачной ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon оказались правдивыми. После периода затишья студия Awaken Realms Digital прервала молчание, чтобы официально подтвердить разработку масштабного расширения и выпустить крупный апдейт для основной игры.
Разработчики сообщили сразу три важные новости, каждая из которых обязательно порадует поклонников вселенной и владельцев базовой версии игры. Во-первых, студия во всей красе показала содержимое платного дополнения Sanctuary of Sarras через анонсирующий трейлер.
Мы называем это расширением, а не DLC, поскольку считаем, что новое, свежее приключение за 15 долларов США не должно попадать в ту же категорию, что и несколько косметических обликов :D
Путешествие приведёт вас в заглавное святилище – царство, созданное морскими глубинами. Древние сооружения возвышаются над постоянно меняющимися течениями, а забытые тропы пульсируют жизнью затонувшего мира. Но не поддавайтесь очарованию, ведь как только вы начнёте исследовать неизведанное, истинная природа Сарраса начнёт выходить на поверхность.
В Sanctuary of Sarras игроков ждет:
- 4 новых эпических босса,
- 12 уникальных обычных врагов,
- более 20 подземелий и интерьеров, созданных вручную,
- более 100 предметов снаряжения, включая доспехи ( #FashionGrail ), оружие ближнего боя, луки, кольца, амулеты, заклинания, реликвии…
- Альтернативная система развития
Вместе с этим авторы сообщили, что игроки получают бесплатное DLC вдобавок к пачту под номером 1.15, который принесёт массу улучшений. Главной целью обновления 1.15 стала глобальная оптимизация. По словам авторов, они перебрали игру «сверху донизу», чтобы улучшить частоту кадров.
- Xbox: Внутренние тесты показали самый значительный прирост производительности — около +20 FPS.
- PC и Steam Deck: На этих платформах, а также на PS5, прирост составил в среднем 2-3 кадра, но общая стабильность должна повыситься (особенно на старых ПК).
Отдельно студия затронула проблемы версии для PlayStation 5. Разработчики признали, что сталкиваются со сложностями в том, как движок Unity обрабатывает графику и память на консоли Sony. Исправление вылетов требует переписывания частей кода, и команда надеется внедрить эти фиксы ближе к релизу дополнения Sarras (ориентировочно в феврале).
Помимо технических правок, патч 1.15 вносит изменения в геймплей:
- Вернулись предметы, не попавшие в прошлый апдейт (амулеты Sanguine Heart, Pendant of Endless Study и другие).
- Теперь доступ к тайнику можно получить прямо у улучшенного костра.
- Исправлена досадная ошибка, когда враги (Wyrdspawns) появлялись прямо во время диалогов.
- Герой больше не замедляется на мелководье.
- Добавлены настройки отключения виньетирования и хроматической аберрации.
А вот что получат игроки в бесплатном DLC:
5 совершенно новых комплектов брони, которые станут наградой за ваши игровые достижения.
- Предтеча: завершите квест «Я вижу тьму».
- Чемпион: убить Вирдсталкера.
- Предвестник: завершите квест «Нечто на пороге».
- Ткач: разгадайте таинственные встречи с Ткачом.
- «Нечестивое божество»: завершите квест «Обряды Менгира».
Кроме того, в DLC включены альтернативные облики для Корко (вашего милого маленького питомца), короля Артура и Карадока.
Дату выхода дополнения Sanctuary of Sarras назначена на 15 декабря 2025 года. Бесплатный DLC набор уже доступен, как и свежее обновление для основной игры.
А 3-й акт они не хотят доделать?
ко второму длс может и доделают.
Думаю, денег на новом ДЛС залутают и начнут дальше его допиливать.
То есть ты считаешь нормальным к НЕдоделанной игре продавать платные DLC? Ну, тогда это клиника - разговаривать не о чем. Точка.
Чёт какая-то Лавкрафтовская тематика походу (судя по превью)
Сама игра 2 тыщи, длц полторы, будут сами играть, получается
Нытик, во-первых, игра на торрентах давно лежит. Во-вторых, игра стоит 1.5к и учитывая региональные цены, длс примерно 700р будет стоить.
спасибо, аут, что бы я делал без твоих вычислений рф цен на своём казахстанском аккаунте, во-вторых: я поздравляю всех обладателей торрентов, дальше чё?