Авторы Tainted Grail: The Fall of Avalon официально анонсировали дополнение Sanctuary of Sarras и патч с бесплатным DLC

Недавние утечки информации о запланированном масштабном сюжетном расширении для мрачной ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon оказались правдивыми. После периода затишья студия Awaken Realms Digital прервала молчание, чтобы официально подтвердить разработку масштабного расширения и выпустить крупный апдейт для основной игры.

Разработчики сообщили сразу три важные новости, каждая из которых обязательно порадует поклонников вселенной и владельцев базовой версии игры. Во-первых, студия во всей красе показала содержимое платного дополнения Sanctuary of Sarras через анонсирующий трейлер.

Мы называем это расширением, а не DLC, поскольку считаем, что новое, свежее приключение за 15 долларов США не должно попадать в ту же категорию, что и несколько косметических обликов :D

Путешествие приведёт вас в заглавное святилище – царство, созданное морскими глубинами. Древние сооружения возвышаются над постоянно меняющимися течениями, а забытые тропы пульсируют жизнью затонувшего мира. Но не поддавайтесь очарованию, ведь как только вы начнёте исследовать неизведанное, истинная природа Сарраса начнёт выходить на поверхность.

В Sanctuary of Sarras игроков ждет:

4 новых эпических босса,

12 уникальных обычных врагов,

более 20 подземелий и интерьеров, созданных вручную,

более 100 предметов снаряжения, включая доспехи ( #FashionGrail ), оружие ближнего боя, луки, кольца, амулеты, заклинания, реликвии…

Альтернативная система развития

Вместе с этим авторы сообщили, что игроки получают бесплатное DLC вдобавок к пачту под номером 1.15, который принесёт массу улучшений. Главной целью обновления 1.15 стала глобальная оптимизация. По словам авторов, они перебрали игру «сверху донизу», чтобы улучшить частоту кадров.

Xbox: Внутренние тесты показали самый значительный прирост производительности — около +20 FPS.

Внутренние тесты показали самый значительный прирост производительности — около +20 FPS. PC и Steam Deck: На этих платформах, а также на PS5, прирост составил в среднем 2-3 кадра, но общая стабильность должна повыситься (особенно на старых ПК).

Отдельно студия затронула проблемы версии для PlayStation 5. Разработчики признали, что сталкиваются со сложностями в том, как движок Unity обрабатывает графику и память на консоли Sony. Исправление вылетов требует переписывания частей кода, и команда надеется внедрить эти фиксы ближе к релизу дополнения Sarras (ориентировочно в феврале).

Помимо технических правок, патч 1.15 вносит изменения в геймплей:

Вернулись предметы, не попавшие в прошлый апдейт (амулеты Sanguine Heart, Pendant of Endless Study и другие).

Теперь доступ к тайнику можно получить прямо у улучшенного костра.

Исправлена досадная ошибка, когда враги (Wyrdspawns) появлялись прямо во время диалогов.

Герой больше не замедляется на мелководье.

Добавлены настройки отключения виньетирования и хроматической аберрации.

А вот что получат игроки в бесплатном DLC:

5 совершенно новых комплектов брони, которые станут наградой за ваши игровые достижения.

Предтеча: завершите квест «Я вижу тьму».

завершите квест «Я вижу тьму». Чемпион: убить Вирдсталкера.

убить Вирдсталкера. Предвестник: завершите квест «Нечто на пороге».

завершите квест «Нечто на пороге». Ткач: разгадайте таинственные встречи с Ткачом.

разгадайте таинственные встречи с Ткачом. «Нечестивое божество»: завершите квест «Обряды Менгира».

Кроме того, в DLC включены альтернативные облики для Корко (вашего милого маленького питомца), короля Артура и Карадока.

Дату выхода дополнения Sanctuary of Sarras назначена на 15 декабря 2025 года. Бесплатный DLC набор уже доступен, как и свежее обновление для основной игры.