Авторы Tainted Grail: The Fall of Avalon раскрыли подробности ближайшего обновление ©

Разработка Tainted Grail: The Fall of Avalon - польской ролевой игры, явно вдохновленной серией The Elder Scrolls - идет полным ходом в рамках раннего доступа Steam. Студия Awaken Realms Digital только что объявила о крупных оптимизационных патчах.

В предыдущем сообщении на Steam разработчик уже сообщал, что следующее крупное обновление для The Fall of Avalon должно повысить производительность примерно на 30%. Теперь, в июньском производственном отчете, разработчики пообещали, что после ближайшего патча игра будет работать " супер плавно".

Это должно порадовать игроков, поскольку оптимизация (и технический уровень в целом) была одним из наиболее часто упоминаемых недостатков выпуска. Неудивительно, что подобные проблемы типичны для игр раннего доступа.

Улучшенная производительность - это не все, чем похвастался польский разработчик. На скриншотах показаны примеры улучшений на карте Tainted Grail: The Fall of Avalon, включая скалы, которые должны эффективно отмечать области, на которые нельзя забираться.

Кроме того, были показаны несколько новых и старых, но улучшенных зверей (включая нежить) в движении, графические улучшения, а также несколько мелких исправлений и новых возможностей, которые появятся в Tainted Grail: The Fall of Avalon. Если вы хотите взглянуть на них, загляните в пост студии Awaken Realms Digital, опубликованный на вкладке игры в Steam.