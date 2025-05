"Дитя Skyrim и Dark Souls": игроки хвалят Tainted Grail: The Fall of Avalon

23 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышла ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon, которая несколько лет провела в раннем доступе. В Steam рейтинг RPG установился на отметке «Очень положительный»: 87% из более 5,7 тыс. отзывов на игру — положительные. В обзорах RPG сравнивают с The Elder Scrolls 5: Skyrim и хитами студии FromSoftware.

Геймерам понравились многие аспекты новой RPG — атмосфера игры, музыка, боевая система и прочие. Некоторые отдельно поблагодарили разработчиков за то, что те прислушались к просьбам и добавили русские субтитры.

Потрясающая игра! Шикарно всё: визуальный стиль, атмосфера, музыка, геймплей. Ждал неплохую б-шку, а получил бриллиант.

Годнота. Рекомендую! Офигенный лор, шикарная атмосфера. После настолки очень круто пройтись по знакомым местам, надеюсь вселенная будет развиваться и дальше. Отдельный респект разрабам за русский язык.

Всем любителям РПГ однозначно рекомендую! От игры не оторваться: атмосфера, дизайн, сюжет, колоритные персонажи, интересные квесты. Боевка тоже не подкачала, за "гибридный" билд увлекательно играть.

Битва в Tainted Grail: The Fall of Avalon

Это дитя Skyrim и Dark Souls. Причем нет запредельной сложности, игра постоянно удивляет. Вам НУЖНО выживать в этом мире. Готовить, рыбачить, добывать себе пропитание и ресурсы. Брать все что плохо лежит и очень много драться.Мир вам не дает пощады — особенно ночью. Ночью можно не раз и не два испугаться когда появляются призраки.Но самое лучшее в этой игре - это саундтрек. Группа Danheim — вот мое уважение и любовь! Шикарное дополнение к атмосфере игры!

Skyrim по геймплею. Gothic по мироустройству. The Witcher по музыке и дизайну монстров. Не ожидал ничего от игры. Очень удивила. Уважение.

Это Skyrim в мире, который выглядит как Elden Ring, но без сложности соулслайков. Можно больше ничего и не говорить, потому что это именно то, что есть.

Инди-версия Skyrim, у которой Bethesda нужно поучиться.

Одно из существ в Tainted Grail: The Fall of Avalon

Это одна из лучших игр в жанре ACTION/RPG, нет прям жесткого перегруза в механиках, но при этом, ты реально всегда можешь найти тот или иной путь к цели. Хочешь крадись, хочешь договаривайся, хочешь убивай что видишь, не можешь взломать, найди ключ.Музыка же здесь... Просто до одури атмосферна и красива. Погружает тебя в эру, когда золотой век давно прошел, а гниение уже лет 200 идет. Чувство упадка и потери чего-то прекрасного, порой заставляет пускать скупую слезу.

Всем, кому нравится Готика, серия TES — рекомендую. <…> Сразу вспомнилось как в начале 2000-ных увидел Готику 1... ностальгия по старым добрым временам. Единственная претензия: при таких системных требованиях — уровень графики. Она вполне приемлема, но с такими требованиями — хотелось бы что-то получше. Разработчикам: отдельное спасибо за перевод на русский язык и адекватную цену.

Сюжет Tainted Grail: The Fall of Avalon основан на артурианских мифах. Спустя 600 лет после смерти Короля Артура в Авалон возвращается первобытная сила Марь, которая приносит смертельную чуму Красную смерть. Главный герой должен разобраться, как справиться с напастью.

В игре геймеры могут заниматься массой дел — рыбачить, развивать ферму, готовить пищу, ковать железо, варить алхимические зелья и так далее. Конечно, большую часть времени займут сражения: особенно опасные враги встречаются по ночам. Справиться с противниками поможет гибкая ролевая система, позволяющая сделать из главного героя алхимика-берсеркера, мага-кузнеца и прочих гибридов.