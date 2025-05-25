"Дитя Skyrim и Dark Souls": игроки хвалят Tainted Grail: The Fall of Avalon

23 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S вышла ролевая игра Tainted Grail: The Fall of Avalon, которая несколько лет провела в раннем доступе. В Steam рейтинг RPG установился на отметке «Очень положительный»: 87% из более 5,7 тыс. отзывов на игру — положительные. В обзорах RPG сравнивают с The Elder Scrolls 5: Skyrim и хитами студии FromSoftware.
Геймерам понравились многие аспекты новой RPG — атмосфера игры, музыка, боевая система и прочие. Некоторые отдельно поблагодарили разработчиков за то, что те прислушались к просьбам и добавили русские субтитры.
Потрясающая игра! Шикарно всё: визуальный стиль, атмосфера, музыка, геймплей. Ждал неплохую б-шку, а получил бриллиант.
Годнота. Рекомендую! Офигенный лор, шикарная атмосфера. После настолки очень круто пройтись по знакомым местам, надеюсь вселенная будет развиваться и дальше. Отдельный респект разрабам за русский язык.
Всем любителям РПГ однозначно рекомендую! От игры не оторваться: атмосфера, дизайн, сюжет, колоритные персонажи, интересные квесты. Боевка тоже не подкачала, за "гибридный" билд увлекательно играть.
Битва в Tainted Grail: The Fall of Avalon
Это дитя Skyrim и Dark Souls. Причем нет запредельной сложности, игра постоянно удивляет. Вам НУЖНО выживать в этом мире. Готовить, рыбачить, добывать себе пропитание и ресурсы. Брать все что плохо лежит и очень много драться.Мир вам не дает пощады — особенно ночью. Ночью можно не раз и не два испугаться когда появляются призраки.Но самое лучшее в этой игре - это саундтрек. Группа Danheim — вот мое уважение и любовь! Шикарное дополнение к атмосфере игры!
Skyrim по геймплею. Gothic по мироустройству. The Witcher по музыке и дизайну монстров. Не ожидал ничего от игры. Очень удивила. Уважение.
Это Skyrim в мире, который выглядит как Elden Ring, но без сложности соулслайков. Можно больше ничего и не говорить, потому что это именно то, что есть.
Инди-версия Skyrim, у которой Bethesda нужно поучиться.
Одно из существ в Tainted Grail: The Fall of Avalon
Это одна из лучших игр в жанре ACTION/RPG, нет прям жесткого перегруза в механиках, но при этом, ты реально всегда можешь найти тот или иной путь к цели. Хочешь крадись, хочешь договаривайся, хочешь убивай что видишь, не можешь взломать, найди ключ.Музыка же здесь... Просто до одури атмосферна и красива. Погружает тебя в эру, когда золотой век давно прошел, а гниение уже лет 200 идет. Чувство упадка и потери чего-то прекрасного, порой заставляет пускать скупую слезу.
Всем, кому нравится Готика, серия TES — рекомендую. <…> Сразу вспомнилось как в начале 2000-ных увидел Готику 1... ностальгия по старым добрым временам. Единственная претензия: при таких системных требованиях — уровень графики. Она вполне приемлема, но с такими требованиями — хотелось бы что-то получше. Разработчикам: отдельное спасибо за перевод на русский язык и адекватную цену.
Сюжет Tainted Grail: The Fall of Avalon основан на артурианских мифах. Спустя 600 лет после смерти Короля Артура в Авалон возвращается первобытная сила Марь, которая приносит смертельную чуму Красную смерть. Главный герой должен разобраться, как справиться с напастью.
В игре геймеры могут заниматься массой дел — рыбачить, развивать ферму, готовить пищу, ковать железо, варить алхимические зелья и так далее. Конечно, большую часть времени займут сражения: особенно опасные враги встречаются по ночам. Справиться с противниками поможет гибкая ролевая система, позволяющая сделать из главного героя алхимика-берсеркера, мага-кузнеца и прочих гибридов.
Ну не знаю, я лучше дождусь мнения IXBT Games, в частности базового слоняры Виталика, так как он вчера в это играл, а уже опираясь на авторитетное мнение выскажу своё. А на данный момент мне нечего сказать по этому поводу.
Дубовая и стрёмненькая...
Вас в играх только гарфа волнует? Тогда вам в отсосины только и играть, да поделки от ЕА. Геймплея и сюжета нет, зато графа. Ну и лагающие поделки на UE5. там тоже с графой все ок. Правда 5090 надо, но я уверена, у вас, ценителя графики, она точно есть.
Да она просто какая-то коричневая, и внатуре дубовая. Фильтр этот, всё выглядит очень скромно если не сказать дёшево.
Дальше что? Это делает игру плохой? Мне казалось в таких играх главное это геймплей и возможности, а не графика или анимации. Скайрим когда вышел, тоже был устаревшем. А боевка в нем, ох эта дубовая боевка, даже на 2012год. Но ничего, игру полюбили не за графику или анимации.
А готика? Она тоже была тот еще дуб, но люди играли. И в морру тоже. В таких играх ценят немножко другое.
Так это инди , ее с самого начала разрабатывало 20 человек , сейчас их 50.
Мне без разницы чего ты хочешь, мне важно чего хочу я
У любого высера найдутся свои фанаты. Дешёвая и казуальная хренотень от первого лица. Что касается сравнений с играми Миядзаки, то дерьмо тоже коричневое, но это отнюдь не шоколад.
Как вы об играх Миядзаки, ох...
нетакуся
Вообще не ждал, да и не знал. Увидел чисто случайно, трейлер. Интересно, пошел и скачал пиратку, запустил...... Пропал на пару часов, это офигенно. Скайрим+ ДС. Ну, тут только одно, удалил пиратку и вперёд
выглядит как Абоба, только без грибов и либерах 🤔
намного лучше Абобы - интересные квесты, нормальная прокачка, сложнее
Инди-версия скайрима это awoved. А эксплорерингу надо всем поучится делать как у обсидианов.
Кто знает, можно ли сбрость характеристики без читов?
Можно, там есть Potion of Origin. Подобрать можно даже сразу в тюрьме.
Да,зелье есть.
Спасибо, было одно в инвентаре как раз😄
В году эдак 2012-13 была бы отличная игра, наверное, но вот в 2025 смотрится довольно бедно и скудно в плане картинки и самое главное квестов и наполнения мира с боёвкой, про оптимизацию лучше вообще не упоминать… когда играл в неё не покидало чувство что это какой-то кривой порт игры с телефона.
Вот под каждым слвом подписываюсь, вроде и потнциал есть, но уж больно скромно смотрится.