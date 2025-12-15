Для ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon стало доступно дополнение Sanctuary of Sarras

Для мрачной фэнтезийной экшен-приключенческой ролевой игры с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon, разработанной Questline, стало доступно дополнение Sanctuary of Sarras для PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X|S и ПК (Steam).

В нём вы попадаете в совершенно новую область под водой, где расследуете тайну затонувшего 600 лет назад флота. Сюжет не связан с концовкой основной игры, а в значительной степени независим.

Дополнение обеспечивает развлечение на протяжении примерно 10-15 часов игрового времени. Игроки теперь могут получить доступ к новому контенту в новом мире, сформированном глубинами моря, с новыми персонажами, подземельями, оружием и многим другим, чтобы сразиться с невероятными боссами и множеством других врагов.