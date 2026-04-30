Для ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло бесплатное дополнение Challenge Mode и патч 1.22

Разработчики из студии Questline выпустили 4 бесплатное дополнение под названием Challenge Mode для своей ролевой игры с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon. Одновременно с релизом нового контента для проекта стало доступно крупное обновление 1.22, которое вносит множество исправлений и улучшений.

Новый режим создан специально для хардкорных игроков. Это своеобразная вариация механик roguelike, где игроки начинают прохождение сразу с 1 акта и полностью пропускают пролог. Главная особенность заключается в системе негативных эффектов. Всего в игре представлено 70 уникальных ослаблений. Геймерам предстоит выбирать их в начале прохождения, на старте каждого последующего сюжетного этапа, а также каждые 2 уровня при взаимодействии с костром, инвентарем или хранилищем. В результате чем сильнее становится персонаж, тем более жесткими становятся условия выживания.

Для самых упорных игроков предусмотрена система развития в режимах новой игры плюс. Достигнув этапа 3 в данном режиме, пользователь получает специальный значок. Сложность при этом продолжает бесконечно расти на стадиях 4 и 5. В проект также была добавлена глобальная таблица лидеров. При попытке использовать читы на результат игрока навсегда вешается клеймо Cheater.

Сопутствующий патч 1.22 направлен на общую стабилизацию игрового процесса. Авторы исправили ошибки с исчезающими неигровыми персонажами в 3 акте и починили зацикленные диалоги в сюжетных заданиях. Была улучшена анимация лошади при высокой частоте кадров и скорректирована работа различных навыков при парировании ударов. Звуковое сопровождение тоже получило обновление. Разработчики добавили новые звуки для призраков и разнообразных монстров, а громкость звука полета стрелы теперь зависит от силы натяжения тетивы лука. Кроме того, создатели решили техническую проблему с консолями Xbox, из-за которой у пользователей ранее некорректно блокировались файлы сохранений.