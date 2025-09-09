Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел масштабный патч 1.1. с огромным количеством улучшений и Новой игрой +

Польская студия Questline выпустила крупнейшее обновление для своей ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч версии 1.1 добавляет в игру огромное количество нововведений, исправлений и контента на основе просьб сообщества. Разработчики отметили, что это самое масштабное обновление из когда-либо выпущенных. Оно настолько большое, что для его обзора даже был выпущен целый трейлер:
Ключевые нововведения патча 1.1:
- Новая игра +: Возможность пройти игру заново с усиленными врагами и улучшенной добычей, сохранив своего персонажа.
- Система трансмогрификации: Изменение внешнего вида экипировки на любой уже открытый в игре стиль.
- Новый контент: Добавлены 3 новые пещеры, 3 новых подземелья и 6 новых квестов в регионе Забытые Мечи (Акт 3).
- Улучшения камеры: Доработана камера от третьего лица, чтобы персонаж меньше сутулился. Для камеры от первого лица добавлено покачивание головой (можно включить в настройках)
- Стабильность: Значительно оптимизировано потребление памяти для улучшения стабильности в более поздней игре.
- Новые предметы: Добавлены новые наборы брони, оружия, кольца, амулеты и камни с уникальными эффектами.
- Питомец: Выучил несколько трюков и получил новые практические формы, включая скакуна и призываемого союзника.
- Множество исправлений: Переработаны и исправлены десятки квестов, баланс боя, наборы брони, заклинания и способности. Исправлены ошибки, мешавшие прогрессу.
- Прочее: Добавлены новые враги, улучшены звуковые и визуальные эффекты, доработан интерфейс и многое другое.
Патч также добавляет поддержку модов, созданных сообществом, и начиная с сегодняшнего дня, разработчики будут время от времени публиковать самые интересные из них. В качестве примера они порекомендовали мод Damage Numbers, позволяющий точно знать, насколько силен удар, и мод Custom Difficulty, позволяющий настраивать уровень сложности различных игровых функций по своему вкусу.
Создатели отмечают, что это не конец поддержки игры - в будущем игроков ждёт ещё больше нового контента.
Ну, ещё с десяток таких обнов и можно будет пробовать, а пока, все такое же дубовое
Ооо, наконец-то! Есть во что поиграть... Ещё, вроде, страдалец-witchfire должен выйти до конца года... По жанрам игры разные, но зацепили.
Кто играл? Как впечатления?
Демка есть
Поначалу прикольно,даже очень,этакий скайрим на спидах.Но быстро надоедает.
Спасибо за подсказку
Хорошая игра прошел за 100 часов, но под конец немного выдыхается.
Трансмогрификация это вообще мастхэв для крупных РПГ, мое почтение.
О, я уж успел подумать что забросили игру. За это время можно было новую написать
Ну и вот как играть в игры на релизе? Полгода и игра меняется довольно сильно. А так молодцы конечно что развивают и исправляют игру. Через год поиграю наверно. На 1.5 пробовал. Неплохо но пусть пилят.