Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел масштабный патч 1.1. с огромным количеством улучшений и Новой игрой +

Польская студия Questline выпустила крупнейшее обновление для своей ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч версии 1.1 добавляет в игру огромное количество нововведений, исправлений и контента на основе просьб сообщества. Разработчики отметили, что это самое масштабное обновление из когда-либо выпущенных. Оно настолько большое, что для его обзора даже был выпущен целый трейлер:

Ключевые нововведения патча 1.1:

Новая игра +: Возможность пройти игру заново с усиленными врагами и улучшенной добычей, сохранив своего персонажа.

Система трансмогрификации: Изменение внешнего вида экипировки на любой уже открытый в игре стиль.

Изменение внешнего вида экипировки на любой уже открытый в игре стиль. Новый контент: Добавлены 3 новые пещеры, 3 новых подземелья и 6 новых квестов в регионе Забытые Мечи (Акт 3).

Улучшения камеры: Доработана камера от третьего лица, чтобы персонаж меньше сутулился. Для камеры от первого лица добавлено покачивание головой (можно включить в настройках)

Стабильность: Значительно оптимизировано потребление памяти для улучшения стабильности в более поздней игре.

Значительно оптимизировано потребление памяти для улучшения стабильности в более поздней игре. Новые предметы: Добавлены новые наборы брони, оружия, кольца, амулеты и камни с уникальными эффектами.

Питомец: Выучил несколько трюков и получил новые практические формы, включая скакуна и призываемого союзника.

Выучил несколько трюков и получил новые практические формы, включая скакуна и призываемого союзника. Множество исправлений: Переработаны и исправлены десятки квестов, баланс боя, наборы брони, заклинания и способности. Исправлены ошибки, мешавшие прогрессу.

Прочее: Добавлены новые враги, улучшены звуковые и визуальные эффекты, доработан интерфейс и многое другое.

Патч также добавляет поддержку модов, созданных сообществом, и начиная с сегодняшнего дня, разработчики будут время от времени публиковать самые интересные из них. В качестве примера они порекомендовали мод Damage Numbers, позволяющий точно знать, насколько силен удар, и мод Custom Difficulty, позволяющий настраивать уровень сложности различных игровых функций по своему вкусу.



Создатели отмечают, что это не конец поддержки игры - в будущем игроков ждёт ещё больше нового контента.