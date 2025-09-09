ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 1 118 оценок

Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел масштабный патч 1.1. с огромным количеством улучшений и Новой игрой +

2BLaraSex 2BLaraSex

Польская студия Questline выпустила крупнейшее обновление для своей ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч версии 1.1 добавляет в игру огромное количество нововведений, исправлений и контента на основе просьб сообщества. Разработчики отметили, что это самое масштабное обновление из когда-либо выпущенных. Оно настолько большое, что для его обзора даже был выпущен целый трейлер:

Ключевые нововведения патча 1.1:

  • Новая игра +: Возможность пройти игру заново с усиленными врагами и улучшенной добычей, сохранив своего персонажа.
  • Система трансмогрификации: Изменение внешнего вида экипировки на любой уже открытый в игре стиль.
  • Новый контент: Добавлены 3 новые пещеры, 3 новых подземелья и 6 новых квестов в регионе Забытые Мечи (Акт 3).
  • Улучшения камеры: Доработана камера от третьего лица, чтобы персонаж меньше сутулился. Для камеры от первого лица добавлено покачивание головой (можно включить в настройках)
  • Стабильность: Значительно оптимизировано потребление памяти для улучшения стабильности в более поздней игре.
  • Новые предметы: Добавлены новые наборы брони, оружия, кольца, амулеты и камни с уникальными эффектами.
  • Питомец: Выучил несколько трюков и получил новые практические формы, включая скакуна и призываемого союзника.
  • Множество исправлений: Переработаны и исправлены десятки квестов, баланс боя, наборы брони, заклинания и способности. Исправлены ошибки, мешавшие прогрессу.
  • Прочее: Добавлены новые враги, улучшены звуковые и визуальные эффекты, доработан интерфейс и многое другое.

Патч также добавляет поддержку модов, созданных сообществом, и начиная с сегодняшнего дня, разработчики будут время от времени публиковать самые интересные из них. В качестве примера они порекомендовали мод Damage Numbers, позволяющий точно знать, насколько силен удар, и мод Custom Difficulty, позволяющий настраивать уровень сложности различных игровых функций по своему вкусу.

Создатели отмечают, что это не конец поддержки игры - в будущем игроков ждёт ещё больше нового контента.

27
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Fronyx

Ну, ещё с десяток таких обнов и можно будет пробовать, а пока, все такое же дубовое

4
Anomander Reyk

Ооо, наконец-то! Есть во что поиграть... Ещё, вроде, страдалец-witchfire должен выйти до конца года... По жанрам игры разные, но зацепили.

3
Jesse Faden

Кто играл? Как впечатления?

1
Владислав Якимов

Демка есть

1
samosan

Поначалу прикольно,даже очень,этакий скайрим на спидах.Но быстро надоедает.

3
Jesse Faden Владислав Якимов

Спасибо за подсказку

2
0x0101

Хорошая игра прошел за 100 часов, но под конец немного выдыхается.

1
F0XDIE

Трансмогрификация это вообще мастхэв для крупных РПГ, мое почтение.

pckot01

О, я уж успел подумать что забросили игру. За это время можно было новую написать

cthulhu42

Ну и вот как играть в игры на релизе? Полгода и игра меняется довольно сильно. А так молодцы конечно что развивают и исправляют игру. Через год поиграю наверно. На 1.5 пробовал. Неплохо но пусть пилят.