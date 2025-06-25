Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел патч 1.05

Questline только что выпустила патч 1.05 для Tainted Grail: The Fall of Avalon, который исправляет квесты, улучшает производительность и стабильность, а также улучшает различные геймплейные моменты.
Наиболее запрашиваемое:
- Сравнение подсказок предметов теперь более точное: лучше сопоставляет предметы для комплектации оружия, позволяет сравнивать расходные материалы и правильно обрабатывает многослотовые предметы, такие как кольца.
- Многослотовые предметы теперь отображают индикатор, когда они оснащены в другом слоте, аналогично комплектации оружия.
- Оружие в комплектациях теперь меняет руки, если оно уже оснащено в другой руке.
- Расходные материалы и кольца теперь перемещаются из другого слота в текущий при оснащении.
Игровой процесс:
- Покупка рыбы оптом теперь должна давать вам правильное количество филе, а не 1.
- Исправлена продолжительность зелья Сущности Огня и Сущности Холода.
- Исправлена математика таланта Необузданного, чтобы правильно рассчитывать замедление движения заклинания.
- Лошадь Дейзи больше не будет продаваться Денхолму после того, как вы её купите/украдёте. Дейзи появится снова на своем начальном месте, если вы сначала решили не покупать Дейзи, а затем купили лошадь позже.
- Исправлено отсутствие плетеных могил на списке мастерской ручной работы.
- Исправлено использование таланта Уязвимость.
- Исправлено несколько случаев, когда НПС не применяли статусы к герою при получении урона.
- Красные шапки и другие враги не должны замерзать после того, как убегут от них.
Квесты:
- {Спойлер} Роуэн будет правильно реагировать на "компрометацию"
- Бандиты из квеста «Один процент» должны считаться убитыми, даже если вы выйдете из дома
- Изготовление болтающего клинка больше не может завершиться неудачей, что приводит к его соответствующей блокировке задания
- Исправлена прогрессия Over My Dead Bodies Out of Order
- Исправлено умение «Над моими мертвыми телами», чтобы оно работало корректно, если игрок сначала собирает Предцветение. Это исправление должно сработать задним числом
- Цена прощения должна быть завершена после возврата кнопки за пределами пещеры
- Марг должен предложить свои оставшиеся квесты, даже если мы пропустим его в конце квеста «Мертвецы как сны»
Техническое:
- Улучшена производительность и стабильность за счет того, что невидимые элементы HUD действительно остаются неактивными.
- Заточка предмета, который вы в данный момент держите, больше не должна мешать его использованию.
- Незначительные исправления и улучшения в компоновке пользовательского интерфейса для ультрашироких разрешений.
- Масштаб меню теперь ограничен 100% (ранее 110%), чтобы избежать визуальных ошибок при использовании нескольких опций доступности.
- Режим большого интерфейса по-прежнему доступен для тех, кому нужен больший интерфейс.
- Фоторежим теперь правильно ставит игру на паузу.
- Веки игрока не должны оставаться полуоткрытыми после некоторых кат-сцен.
- Исправлена продажа из хранилища не проверяет, может ли предмет быть продан.
Графика:
- Обновлены индикаторы HUD персонажа и вид навыка Wyrd
- Визуальные улучшения заклинания Разрушающий Луч
- Исправлена видимость визуальных эффектов во время события смерти для Wyrdspawn
- Исправлена ошибка в визуализации VFX поведения FurDad
- Улучшены визуальные эффекты для Солнечного луча
- У лошадей теперь есть глаза
Аудио:
- Исправленный голосовой озвучивание для Альмы
- Исправленный голосовой озвучивание для Дольфа
- Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Строннера
- Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Кобальта
- Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Элиры
- Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Хелледа
- Добавлено голосовое озвучивание для Стражи Дал Риата
Разное:
- Когда Фионола встретится в Куанахте, она больше не должна приседать или левитировать.
- Некоторые призывы теперь правильно отмечены голубым цветом на компасе.
- Исправлено взаимодействие со сном в доме Лиле.
- Добавлена отсутствующая карта глубины к порталу в Свейнское святилище.
- Иконки призыва на HUD теперь обновлены.
- Выключено описание-заполнитель для всех рыб.
- Исправлено отсутствие названия таланта в дереве Практичности/Ножей.
У лошадей теперь есть глаза
аххаххахахх ТОП игра.недаром ее так хвалят
Игра действительно хорошая, но видно, что очень бюджетная, ведь инди, так что такое обновление - это ничего еще
Лучше бы они наконец разобрались с телами убиенных вражин. Вроде бы хвалились что пофиксили их исчезновение, а на деле - шиш . Задрало это дело. Идёшь побегать - качнуться с луком, да пособирать броньку на продажу - из десяти подстреленных двоих точно не найдёшь. Тела пропадают как и пропадали. А если дело происходит в регионах с растительностью - вообще кранты. Шуруешь покойника в траве как хренов грибник, и часто безрезультатно. Раз уж конкретно не могут решить проблему, неужели нельзя было ввести опцию 'подсветки'? Глаза уже в куче... Да и тонны ненужного и неудаляемого хлама в инвентаре доканали. Как не было приблуд на увеличение скорости передвижения - так и нет. Облазил все ямы и дыры, 3,7 честно заработанных ляма, тонны хабара, 99 уровень...а бегаю голодранцем в шмоте купленном в 'Рогах' в самом начале пути. Только у него зачарование на приличный и постоянный множитель скорости бега. Прокачал его как танк 'тигр'...но надоел он зззараза.... Но без него никак. Ползать улиткой -не моё...Зато цацок на ненужную мне магию - вагон.... Да и квесты по прежнему торкают....Снова выпустили ИБД (имитация бурной деятельности).
Оу
У лошадей теперь есть глаза
А скелеты так и пьют зелья здоровья когда у них здоровье заканчивается)))