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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 823 оценки

Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел патч 1.05

Procy_on Procy_on

Questline только что выпустила патч 1.05 для Tainted Grail: The Fall of Avalon, который исправляет квесты, улучшает производительность и стабильность, а также улучшает различные геймплейные моменты.

Наиболее запрашиваемое:

  • Сравнение подсказок предметов теперь более точное: лучше сопоставляет предметы для комплектации оружия, позволяет сравнивать расходные материалы и правильно обрабатывает многослотовые предметы, такие как кольца.
  • Многослотовые предметы теперь отображают индикатор, когда они оснащены в другом слоте, аналогично комплектации оружия.
  • Оружие в комплектациях теперь меняет руки, если оно уже оснащено в другой руке.
  • Расходные материалы и кольца теперь перемещаются из другого слота в текущий при оснащении.

Игровой процесс:

  • Покупка рыбы оптом теперь должна давать вам правильное количество филе, а не 1.
  • Исправлена продолжительность зелья Сущности Огня и Сущности Холода.
  • Исправлена математика таланта Необузданного, чтобы правильно рассчитывать замедление движения заклинания.
  • Лошадь Дейзи больше не будет продаваться Денхолму после того, как вы её купите/украдёте. Дейзи появится снова на своем начальном месте, если вы сначала решили не покупать Дейзи, а затем купили лошадь позже.
  • Исправлено отсутствие плетеных могил на списке мастерской ручной работы.
  • Исправлено использование таланта Уязвимость.
  • Исправлено несколько случаев, когда НПС не применяли статусы к герою при получении урона.
  • Красные шапки и другие враги не должны замерзать после того, как убегут от них.

Квесты:

  • {Спойлер} Роуэн будет правильно реагировать на "компрометацию"
  • Бандиты из квеста «Один процент» должны считаться убитыми, даже если вы выйдете из дома
  • Изготовление болтающего клинка больше не может завершиться неудачей, что приводит к его соответствующей блокировке задания
  • Исправлена прогрессия Over My Dead Bodies Out of Order
  • Исправлено умение «Над моими мертвыми телами», чтобы оно работало корректно, если игрок сначала собирает Предцветение. Это исправление должно сработать задним числом
  • Цена прощения должна быть завершена после возврата кнопки за пределами пещеры
  • Марг должен предложить свои оставшиеся квесты, даже если мы пропустим его в конце квеста «Мертвецы как сны»

Техническое:

  • Улучшена производительность и стабильность за счет того, что невидимые элементы HUD действительно остаются неактивными.
  • Заточка предмета, который вы в данный момент держите, больше не должна мешать его использованию.
  • Незначительные исправления и улучшения в компоновке пользовательского интерфейса для ультрашироких разрешений.
  • Масштаб меню теперь ограничен 100% (ранее 110%), чтобы избежать визуальных ошибок при использовании нескольких опций доступности.
  • Режим большого интерфейса по-прежнему доступен для тех, кому нужен больший интерфейс.
  • Фоторежим теперь правильно ставит игру на паузу.
  • Веки игрока не должны оставаться полуоткрытыми после некоторых кат-сцен.
  • Исправлена продажа из хранилища не проверяет, может ли предмет быть продан.

Графика:

  • Обновлены индикаторы HUD персонажа и вид навыка Wyrd
  • Визуальные улучшения заклинания Разрушающий Луч
  • Исправлена видимость визуальных эффектов во время события смерти для Wyrdspawn
  • Исправлена ошибка в визуализации VFX поведения FurDad
  • Улучшены визуальные эффекты для Солнечного луча
  • У лошадей теперь есть глаза

Аудио:

  • Исправленный голосовой озвучивание для Альмы
  • Исправленный голосовой озвучивание для Дольфа
  • Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Строннера
  • Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Кобальта
  • Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Элиры
  • Добавлено недостающее голосовое озвучивание для Хелледа
  • Добавлено голосовое озвучивание для Стражи Дал Риата

Разное:

  • Когда Фионола встретится в Куанахте, она больше не должна приседать или левитировать.
  • Некоторые призывы теперь правильно отмечены голубым цветом на компасе.
  • Исправлено взаимодействие со сном в доме Лиле.
  • Добавлена отсутствующая карта глубины к порталу в Свейнское святилище.
  • Иконки призыва на HUD теперь обновлены.
  • Выключено описание-заполнитель для всех рыб.
  • Исправлено отсутствие названия таланта в дереве Практичности/Ножей.
5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Grognac

У лошадей теперь есть глаза

аххаххахахх ТОП игра.недаром ее так хвалят

3
PolGhost

Игра действительно хорошая, но видно, что очень бюджетная, ведь инди, так что такое обновление - это ничего еще

4
MORDORR

Лучше бы они наконец разобрались с телами убиенных вражин. Вроде бы хвалились что пофиксили их исчезновение, а на деле - шиш . Задрало это дело. Идёшь побегать - качнуться с луком, да пособирать броньку на продажу - из десяти подстреленных двоих точно не найдёшь. Тела пропадают как и пропадали. А если дело происходит в регионах с растительностью - вообще кранты. Шуруешь покойника в траве как хренов грибник, и часто безрезультатно. Раз уж конкретно не могут решить проблему, неужели нельзя было ввести опцию 'подсветки'? Глаза уже в куче... Да и тонны ненужного и неудаляемого хлама в инвентаре доканали. Как не было приблуд на увеличение скорости передвижения - так и нет. Облазил все ямы и дыры, 3,7 честно заработанных ляма, тонны хабара, 99 уровень...а бегаю голодранцем в шмоте купленном в 'Рогах' в самом начале пути. Только у него зачарование на приличный и постоянный множитель скорости бега. Прокачал его как танк 'тигр'...но надоел он зззараза.... Но без него никак. Ползать улиткой -не моё...Зато цацок на ненужную мне магию - вагон.... Да и квесты по прежнему торкают....Снова выпустили ИБД (имитация бурной деятельности).

3
5uperNova

Оу

Спойлер

У лошадей теперь есть глаза

1
Impalaguns

А скелеты так и пьют зелья здоровья когда у них здоровье заканчивается)))