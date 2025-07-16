Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел патч 1.07

Questline только что выпустила патч 1.07 для Tainted Grail: The Fall of Avalon, который исправляет ошибки в квестах, добавляет интерфейс менеджера модов, а также улучшает различные геймплейные моменты.
Игровой процесс:
- -Исправлено применение навыка "Призывы могущества", чтобы правильно отображать значение стоимости маны и увеличивать максимальное здоровье призывов.
- -Эликсир происхождения теперь правильно снимает статусы, полученные от навыков.
- - Исправлен эффект нагрудника короля Артура, чтобы он правильно применялся.
- - Обновлена логика души короля, предотвращающей смерть, для лучшей работы с другими источниками предотвращения смерти.
- Исправлено описание заклинания "Летучий приспешник", которое не показывало наносимый урон.
- - Обновлены таблицы добычи для льдистого, огненного и молния големов.
- - Добавлены новые эффекты в комплект "Ночной преследователь".
- - Исправлено поведение скелетов в "Усыпальнице рогатой тени".
- - Исправлено случайное телепортирование странных врагов (и других противников) в странные локации, что приводило к окончанию боя.
Квесты:
- Убийства призывов больше не учитываются в прогрессе квестов и достижений
- - Если достижение Тринити игрока не было разблокировано, несмотря на то, что три необходимых рыцаря были побеждены, его можно получить, войдя в подземелье, которое открывается после их убийства
- - Исправлены условия успеха и неудачи квеста Золотое Предложение
- - Улучшен и исправлен прогресс в квесте О, весёлые люди
- - Улучшен и исправлен прогресс в квесте Долгие поражения
- - Улучшен прогресс и метки квестов для квеста Цена исцеления
- - Исправлены метки квестов для квеста Измеренная милосердие
- - Исправлены метки квестов, ведущие игрока к Квартирмейстеру Фиргасу
- - Исправлен зацикленный диалог с Эдой
- - Исправлена проблема, когда Кедрун бесконечно окликал игрока
- - Предметы, связанные с квестом Сломанная песочные часы, теперь будут правильно исчезать после завершения квеста
- - Ньянт больше не будет обвинять игрока в том, что он не спрашивал её о могиле, возле которой она стоит.
- Некоторые руны на стенах комнаты Повивальной бабки теперь правильно отображают заметки
- - Диалоговая опция, связанная с квестом "Это тот момент, когда ты убегаешь", теперь правильно исчезает после выполнения квеста. Заметка для этого контракта не требовалась.
- - Циклические диалоговые опции в разговоре с Дарв'ханом были исправлены.
- - Квест "Поля Света" теперь будет отображать количество требуемых фонарей с самого начала.
- - Исправлено странное поведение камеры при разговоре с Нянтэ, из-за чего она также меняла местоположение.
- - Увеличены денежные награды за сдачу голов Элитных бандитов в Куанахте.
Технические:
- Исправлены сравнения подсказок предметов, чтобы метательные ножи больше не сравнивались с другими расходными материалами, такими как еда или зелья.
- - Исправлены сравнения подсказок предметов, чтобы можно было сравнивать идентичные предметы в инвентаре.
- - Исправлен размер интерактивной области на ползунках в меню настроек.
- - Загрузка сохранения, сделанного с замедленным временем, больше не будет влиять на движение игрока.
- - Отсечение голов за вознаграждение теперь будет менее вероятно ломать игру.
- - Отключено переопределение авто- и быстрых ячеек.
- - Предотвращено кратковременное открытие каменных ворот в различные крипты после загрузки сохранения.
- - [Повреждение сохранения]: Исправлена проблема, из-за которой неправильное состояние статистики с навыками, которые на них полагаются, вызывало тихую ошибку при сохранении, создавая поврежденные файлы сохранений.
- - Добавлен интерфейс менеджера модов. Главное меню с коллекционным изданием в настоящее время очень сырое из-за этого дополнения. Ожидайте улучшений в следующем патче.
Графика:
- Видимость визуальных эффектов морского монстра
- - Улучшенные визуальные эффекты Громового Удара
Аудио:
- Небольшие исправления VO для различных персонажей
Разное:
- Исправлена проблема с некорректным отображением иконок выхода/магазина в диалоговых выборах истории
- - Обновлён внешний вид наручей Скрытного Стрелка
- - Том Проклятых II теперь можно получить
- - Исправлено: окно с результатами рыбалки могло перекрывать другие элементы интерфейса
- - У Голема Молний теперь есть отображаемое имя
- - Добавлен диалог с королём Артуром перед входом в подземелье Угрозы короля, если игрок не заручился поддержкой всех племён Дал Риаты.
Хорошая новость.
А оптимизацию когда завезут?!
Радует что разрабы так часто выпускают патчи к игре, и хорошо что не тороплюсь с прохождением))
Ребята ибашут как не в себя, огромное уважение таким разрабам. Причем, кто хейтил за 3й акт - у них там в планах уйма контента и доработка этого эпизода.