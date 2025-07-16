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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 961 оценка

Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышел патч 1.07

Procy_on Procy_on

Questline только что выпустила патч 1.07 для Tainted Grail: The Fall of Avalon, который исправляет ошибки в квестах, добавляет интерфейс менеджера модов, а также улучшает различные геймплейные моменты.

Игровой процесс:

  • -Исправлено применение навыка "Призывы могущества", чтобы правильно отображать значение стоимости маны и увеличивать максимальное здоровье призывов.
  • -Эликсир происхождения теперь правильно снимает статусы, полученные от навыков.
  • - Исправлен эффект нагрудника короля Артура, чтобы он правильно применялся.
  • - Обновлена логика души короля, предотвращающей смерть, для лучшей работы с другими источниками предотвращения смерти.
  • Исправлено описание заклинания "Летучий приспешник", которое не показывало наносимый урон.
  • - Обновлены таблицы добычи для льдистого, огненного и молния големов.
  • - Добавлены новые эффекты в комплект "Ночной преследователь".
  • - Исправлено поведение скелетов в "Усыпальнице рогатой тени".
  • - Исправлено случайное телепортирование странных врагов (и других противников) в странные локации, что приводило к окончанию боя.

Квесты:

  • Убийства призывов больше не учитываются в прогрессе квестов и достижений
  • - Если достижение Тринити игрока не было разблокировано, несмотря на то, что три необходимых рыцаря были побеждены, его можно получить, войдя в подземелье, которое открывается после их убийства
  • - Исправлены условия успеха и неудачи квеста Золотое Предложение
  • - Улучшен и исправлен прогресс в квесте О, весёлые люди
  • - Улучшен и исправлен прогресс в квесте Долгие поражения
  • - Улучшен прогресс и метки квестов для квеста Цена исцеления
  • - Исправлены метки квестов для квеста Измеренная милосердие
  • - Исправлены метки квестов, ведущие игрока к Квартирмейстеру Фиргасу
  • - Исправлен зацикленный диалог с Эдой
  • - Исправлена проблема, когда Кедрун бесконечно окликал игрока
  • - Предметы, связанные с квестом Сломанная песочные часы, теперь будут правильно исчезать после завершения квеста
  • - Ньянт больше не будет обвинять игрока в том, что он не спрашивал её о могиле, возле которой она стоит.
  • Некоторые руны на стенах комнаты Повивальной бабки теперь правильно отображают заметки
  • - Диалоговая опция, связанная с квестом "Это тот момент, когда ты убегаешь", теперь правильно исчезает после выполнения квеста. Заметка для этого контракта не требовалась.
  • - Циклические диалоговые опции в разговоре с Дарв'ханом были исправлены.
  • - Квест "Поля Света" теперь будет отображать количество требуемых фонарей с самого начала.
  • - Исправлено странное поведение камеры при разговоре с Нянтэ, из-за чего она также меняла местоположение.
  • - Увеличены денежные награды за сдачу голов Элитных бандитов в Куанахте.

Технические:

  • Исправлены сравнения подсказок предметов, чтобы метательные ножи больше не сравнивались с другими расходными материалами, такими как еда или зелья.
  • - Исправлены сравнения подсказок предметов, чтобы можно было сравнивать идентичные предметы в инвентаре.
  • - Исправлен размер интерактивной области на ползунках в меню настроек.
  • - Загрузка сохранения, сделанного с замедленным временем, больше не будет влиять на движение игрока.
  • - Отсечение голов за вознаграждение теперь будет менее вероятно ломать игру.
  • - Отключено переопределение авто- и быстрых ячеек.
  • - Предотвращено кратковременное открытие каменных ворот в различные крипты после загрузки сохранения.
  • - [Повреждение сохранения]: Исправлена проблема, из-за которой неправильное состояние статистики с навыками, которые на них полагаются, вызывало тихую ошибку при сохранении, создавая поврежденные файлы сохранений.
  • - Добавлен интерфейс менеджера модов. Главное меню с коллекционным изданием в настоящее время очень сырое из-за этого дополнения. Ожидайте улучшений в следующем патче.

Графика:

  • Видимость визуальных эффектов морского монстра
  • - Улучшенные визуальные эффекты Громового Удара

Аудио:

  • Небольшие исправления VO для различных персонажей

Разное:

  • Исправлена проблема с некорректным отображением иконок выхода/магазина в диалоговых выборах истории
  • - Обновлён внешний вид наручей Скрытного Стрелка
  • - Том Проклятых II теперь можно получить
  • - Исправлено: окно с результатами рыбалки могло перекрывать другие элементы интерфейса
  • - У Голема Молний теперь есть отображаемое имя
  • - Добавлен диалог с королём Артуром перед входом в подземелье Угрозы короля, если игрок не заручился поддержкой всех племён Дал Риаты.
18
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
sa1958

Хорошая новость.

4
Most ancient

А оптимизацию когда завезут?!

3
Talendor3

Радует что разрабы так часто выпускают патчи к игре, и хорошо что не тороплюсь с прохождением))

1
Dzengrave

Ребята ибашут как не в себя, огромное уважение таким разрабам. Причем, кто хейтил за 3й акт - у них там в планах уйма контента и доработка этого эпизода.