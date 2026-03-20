Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло бесплатное дополнение, добавляющее новое магическое оружие

В честь весенней распродажи в Steam, во время которой Tainted Grail: The Fall of Avalon получила самую крупную скидку за всю историю, студия приняла решение не только сдержать обещание по регулярному добавлению контента, но и подсластить пилюлю из-за небольшого переноса сроков. Ранее запланированный на конец марта релиз бесплатного DLC был сдвинут на "самое начало апреля". Однако, чтобы игроки не скучали, команда выпустила еще один подарок - "Бонусный контент №2", который уже доступен в магазине Valve.

Набор предлагает игрокам 21 новое магическое оружие, призванное разнообразить боевую систему и вдохновить на создание необычных билдов. В арсенал вошли: клинки, способные убивать с одного удара; пронизанные огнем щиты; мечи, разрывающие плоть врагов, и т.д.

Все предметы можно приобрести у кузнецов или получить в качестве награды во время Ночи Искажения, идентифицируя непознанный лут. Разработчики обещают, что новое вооружение заставит трепетать крестьян, тронутых Искажением.

Помимо нового релиза, студия поделилась планами на третий бесплатный контентный набор. В отличие от предыдущего, он будет сюжетным. Разработчики предупреждают: по масштабу он уступает полноценному дополнению "Святилище Сарраса", но станет значимым дополнением к лору игры.

События DLC будут связаны с загадочным персонажем - Последним Советником. Выход намечен на начало апреля. Создатели намекают, что в уже опубликованном трейлере второго дополнения можно найти скрытые подсказки о грядущих событиях и призывают игроков делиться теориями в комментариях.