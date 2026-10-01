Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло бесплатное дополнение Fists of Fury и патч 1.30

Польская студия Awaken Realms объявила о выпуске крупного обновления 1.30 и бесплатного дополнения Fists of Fury для своей мрачной ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon. Разработчики приурочили этот релиз к началу октября 2026 года и сопроводили специальным двухминутным трейлером. Главным техническим нововведением свежего патча стало долгожданное улучшение общей производительности и стабильности игрового процесса абсолютно на всех поддерживаемых платформах. Наибольший прирост кадров в секунду заметят владельцы персональных компьютеров, а пользователи портативных консолей Steam Deck получили два готовых графических профиля для обеспечения качества на 30 кадрах или производительности на 40 кадрах.

Основной изюминкой бесплатного расширения стала полноценная реализация системы рукопашного боя, о которой давно просили многие участники фанатского сообщества. Отныне сражения без использования привычного холодного или осквернённого оружия стали эффективным стилем прохождения благодаря добавлению специальной ветки умений в разделе Сила. Из-за этого нововведения авторам пришлось полностью обнулить и вернуть очки навыков из данной категории для всех существующих персонажей. Для любителей кулачных боёв разработчики ввели новую серию из 7 видов оружия для рук, включая рукавицы громилы, перчатки сокрушительного движения, а также особые рукавицы с эффектами яда, обморожения и горения. В дополнение к этому появились уникальные одеяния отшельника в 7 вариантах от слоновой кости до оникса, три защитных амулета и три кольца на повышение скорости атаки и выносливости.

Вместе с новыми возможностями для ведения боя в игре появилась полноценная сюжетная цепочка заданий. По сюжету игрокам предстоит отправиться в локацию Рога Юга и разыскать там таинственного путешественника-отшельника, который после долгих лет изоляции познал смысл жизни и научился голыми руками побеждать медведей. Пользователям придётся бросить ему вызов и доказать свою силу в боях с величайшими угрозами Авалона, используя в сражениях исключительно собственные кулаки. Если игроку удастся впечатлить мастера, тот согласится взять героя в ученики и обучить его своей уникальной боевой философии. Новые познания позволят персонажу эффективно блокировать удары противников голыми руками, увеличивать шанс критического урона при комбо и восстанавливать выносливость при уклонении.

Помимо этого проект получил официальную поддержку функции Xbox Play Anywhere, которая позволяет автоматически переносить и сохранять игровой прогресс и достижения между консолями и персональными компьютерами. Обладателям игры на платформе от компании Microsoft не придётся совершать никаких дополнительных действий, так как весь свежий контент уже синхронизирован на обеих площадках. Дополнительно создатели расширили ползунок дальности прорисовки до 120 процентов для максимальных настроек графики на компьютерах, добавили технологию масштабирования изображений и разделили настройки плотности травы и качества растительности. Также авторы уменьшили урон при поднятии Экскалибура после завершения его сюжетной линии и добавили удобную прокрутку для слишком длинных всплывающих подсказок.

В честь релиза крупного патча и свежего дополнения команда исправила множество багов с наложением текста интерфейса, отображением пустых слотов для стрел и сбросом уровня сложности. Разработчики устранили проблему чёрного экрана в области Сагремор на портативных устройствах, исправили наложение шрифтов при разблокировке домов и сохранении комплектов брони, а также починили смену раскладки клавиатуры. Авторы пообещали продолжить борьбу за каждый кадр и запустили временную скидку в размере 50 процентов в рамках масштабной осенней распродажи в сервисе Steam.