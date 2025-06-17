Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло крупное обновление 1.04

Создатели RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon выпустили масштабное обновление 1.04, вносящее значительные изменения в игровой процесс. Обновление включает не только технические исправления, но и новые игровые элементы.

Основные изменения:

Полностью переработана система рыбалки - добавлено 29 новых видов рыб и обновлены соответствующие достижения;

Оптимизированы текстуры Rock VFX для повышения производительности;

Устранено мерцание экрана при быстром перемещении;

Исправлены проблемы с отображением кириллических символов;

Улучшена стабильность работы игры;

Скорректирован уровень громкости атак некоторых противников.

Технические улучшения:

Исправление ошибки, вызывающей повреждение файлов облачного сохранения Steam;

Удаление избыточных взаимодействий с декоративными объектами;

Балансные правки различных талантов и исправления текстовых описаний.

Так же разработчики уделили внимание устранению эксплойта, позволявшего игрокам легко зарабатывать деньги и дублировать предметы. Для тех, кто хочет сохранить подобные возможности, рекомендуется использовать модификации, например, для разблокировки консоли.

Полный список изменений доступен по ссылке.