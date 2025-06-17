Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло крупное обновление 1.04

Создатели RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon выпустили масштабное обновление 1.04, вносящее значительные изменения в игровой процесс. Обновление включает не только технические исправления, но и новые игровые элементы.
Основные изменения:
- Полностью переработана система рыбалки - добавлено 29 новых видов рыб и обновлены соответствующие достижения;
- Оптимизированы текстуры Rock VFX для повышения производительности;
- Устранено мерцание экрана при быстром перемещении;
- Исправлены проблемы с отображением кириллических символов;
- Улучшена стабильность работы игры;
- Скорректирован уровень громкости атак некоторых противников.
Технические улучшения:
- Исправление ошибки, вызывающей повреждение файлов облачного сохранения Steam;
- Удаление избыточных взаимодействий с декоративными объектами;
- Балансные правки различных талантов и исправления текстовых описаний.
Так же разработчики уделили внимание устранению эксплойта, позволявшего игрокам легко зарабатывать деньги и дублировать предметы. Для тех, кто хочет сохранить подобные возможности, рекомендуется использовать модификации, например, для разблокировки консоли.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Я пока только на 1м акте. Игра дико нравится. Но говорят, что 3й акт сделан на мокрую руку.
*Скорую руку.
Его исправят/дополнят в лучшем случае в августе. Сейчас сам думаю добить первый, дабы хоть немного наиграться. И ждать уже доп контента. К слову он тоже в виде патча будет
Лучше бы дали способ руку вернуть, мне из за этого пришлось бросить все и лететь по сюжету, никогда не видел, чтобы разрабы так себе в ногу стреляли. Планировал в игре застрять на часов 100, в итоге пролетел за 20 // Алексей Ядренцев