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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 739 оценок

Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло крупное обновление 1.04

AceTheKing AceTheKing

Создатели RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon выпустили масштабное обновление 1.04, вносящее значительные изменения в игровой процесс. Обновление включает не только технические исправления, но и новые игровые элементы.

Основные изменения:

  • Полностью переработана система рыбалки - добавлено 29 новых видов рыб и обновлены соответствующие достижения;
  • Оптимизированы текстуры Rock VFX для повышения производительности;
  • Устранено мерцание экрана при быстром перемещении;
  • Исправлены проблемы с отображением кириллических символов;
  • Улучшена стабильность работы игры;
  • Скорректирован уровень громкости атак некоторых противников.

Технические улучшения:

  • Исправление ошибки, вызывающей повреждение файлов облачного сохранения Steam;
  • Удаление избыточных взаимодействий с декоративными объектами;
  • Балансные правки различных талантов и исправления текстовых описаний.

Так же разработчики уделили внимание устранению эксплойта, позволявшего игрокам легко зарабатывать деньги и дублировать предметы. Для тех, кто хочет сохранить подобные возможности, рекомендуется использовать модификации, например, для разблокировки консоли.

Полный список изменений доступен по ссылке.

9
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Darth Savitar

Я пока только на 1м акте. Игра дико нравится. Но говорят, что 3й акт сделан на мокрую руку.

2
Darth Savitar

*Скорую руку.

1
PersonalBarnabas

Его исправят/дополнят в лучшем случае в августе. Сейчас сам думаю добить первый, дабы хоть немного наиграться. И ждать уже доп контента. К слову он тоже в виде патча будет

Пользователь ВКонтакте

Лучше бы дали способ руку вернуть, мне из за этого пришлось бросить все и лететь по сюжету, никогда не видел, чтобы разрабы так себе в ногу стреляли. Планировал в игре застрять на часов 100, в итоге пролетел за 20 // Алексей Ядренцев