Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло обновление, улучшающее производительность и исправляющее квесты

Questline выпустили Хотфикс #2 для ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon, который направлен на улучшение производительности, исправление ошибок в квестах и интерфейсе.
Читайте полные примечания ниже:
UI:
- Исправлен раздел заданий, отображающийся при отсутствии активного задания в журнале заданий.,
- Исправлена проблема, из-за которой уведомления о заданиях или предметах иногда отсутствовали.,
- Исправлен список предметов и навигация с помощью геймпада после потребления еды или зелий в сумке.,
- Исправлено обновление подсказок для текущих предметов в хранилище героя.,
- Подсказки в снаряжении теперь обновляются правильно после экипировки предмета.,
- Исправлено мигание графики пользовательского интерфейса.,
- Исправлено неверное состояние большого варианта пользовательского интерфейса на всплывающем окне Cloud Conflict.,
- Исправлено отображение графики журнала.,
- Исправлено отображение руководства по рыболовству на геймпаде.,
- Исправлено сохранение записей о рыбалке в журнале.,
Игровой процесс:
- Исправлены берсерки и галахады Дал Риаты, застывшие на месте после побега от них во время боя.,
- Исправлены призывы героев, атакующие дружественных красных жрецов.,
- Растения Дьявольская ловушка и Мандрагора теперь респавнятся правильно.,
- Заполнение сердца Беора энергией игрока теперь стоит 30 макс. HP вместо 40.,
- Изменено усиление урона меча арканиста за уровень улучшения: 21 → 1.,
- Если в вашем распоряжении только одна рука, вы получите одноручный вариант Giant's Grudge,
- Исправлены атаки Бромхара Безликого, которые нельзя было блокировать и парировать.,
- Исправлено наличие дебаффов от перегруза, даже если они находятся в пределах лимита после сохранения/загрузки.,
- Охотник за Вирдами теперь будет преследовать вас больше — он был слишком жаден до драки. Теперь он намного медленнее вне боя.,
- Исправлен талант Неестественного Фокуса, который не замедлял время должным образом.
Технические:
- Если сохранение не удается по какой-либо причине, то неудавшееся сохранение теперь будет удалено. Раньше вы могли загрузить его и играть на поврежденном сохранении.,
- Выкуп в магазинах теперь будет хранить максимум 50 предметов, что не позволит им снижать производительность.,
- Оптимизирована растительность в Куанахте.,
- Некоторые люди убивали врагов слишком рьяно. Если вы провалились сквозь мир, загрузите сохранение — теперь это должно исправиться.,
- Исправлены визуальные артефакты барьеров вирда.,
- Убрано покачивание головой, которое сохранялось после смены экипировки при беге с двуручным оружием.,
- Карадок и другие NPC больше не должны размываться, когда камера игрока некоторое время не двигалась в темных условиях.,
- Оптимизация и исправления заклинаний переливания крови и переливания жизни.,
- [Steam] Теперь будет появляться всплывающее предупреждение, когда игра не может обнаружить Steam. Мы все еще работаем над функцией миграции для людей, которые играли без Steam.,
Локализация и озвучка:
- Добавлено МНОГО недостающей японской локализации (Куанахт, основная история, квесты, предметы и т. д.).,
- Много добавленной и исправленной озвучки.,
- Исправлено описание Executioner's Axe.,
- Исправлено описание Big Bonk.,
Квесты:
- Малина, необходимая для квеста Маггота, теперь будет подсчитываться правильно.,
- Теперь вы сможете правильно выйти из подвала Дейрдре.,
- Исправлен квест Forked Path, если игрок собрал Matron's Insignia до получения квеста.,
- Квест The Trial больше не будет прерываться, если вы убьете цель до начала квеста. Мы добавим ретроспективное исправление в следующем хотфиксе.,
- Исправлено задание Разветвленная тропа, из-за которого вы не могли продолжить квест после нахождения тела новичка.,
- Добавлены отсутствующие награды в несколько заданий.,
- Исправлено невозможность продолжить квестовые линии Неанте. Это должно исправить ретроспективно, так что теперь у нее должны быть правильные диалоги.
Таких разработчиков надо поддерживать рублём,призываю всех купить эту игру 🤘🙂
Уже два патча вышло , сегодня только скачал еще не проверял и ранее на этой неделе. Такие инди студии , как та что сделала Грааль , похоронят более известные и дорогие корпорации.
оптимизацию пофиксили хоть чуть?
а что с ней не так ?
пора уже покупать?или лучше подождать?
Тоже в раздумьях...
лучшая рпг за последние годы на моей памяти.
по наполнению мира вроде бы там все четко
проблема больше в багах/вылетах и тд
вот жду
Скриншот напоминает игру Succubus.
скорее всего scorn
Посмотрим.
Что там улучшили.
Меч пофиксили (