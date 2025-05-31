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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 389 оценок

Для Tainted Grail: The Fall of Avalon вышло обновление, улучшающее производительность и исправляющее квесты

Procy_on Procy_on

Questline выпустили Хотфикс #2 для ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon, который направлен на улучшение производительности, исправление ошибок в квестах и интерфейсе.

Tainted Grail: The Fall of Avalon "Хотфикс #2 для версии от GOG" [v0.67]

Читайте полные примечания ниже:

UI:

  • Исправлен раздел заданий, отображающийся при отсутствии активного задания в журнале заданий.,
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой уведомления о заданиях или предметах иногда отсутствовали.,
  • Исправлен список предметов и навигация с помощью геймпада после потребления еды или зелий в сумке.,
  • Исправлено обновление подсказок для текущих предметов в хранилище героя.,
  • Подсказки в снаряжении теперь обновляются правильно после экипировки предмета.,
  • Исправлено мигание графики пользовательского интерфейса.,
  • Исправлено неверное состояние большого варианта пользовательского интерфейса на всплывающем окне Cloud Conflict.,
  • Исправлено отображение графики журнала.,
  • Исправлено отображение руководства по рыболовству на геймпаде.,
  • Исправлено сохранение записей о рыбалке в журнале.,

Игровой процесс:

  • Исправлены берсерки и галахады Дал Риаты, застывшие на месте после побега от них во время боя.,
  • Исправлены призывы героев, атакующие дружественных красных жрецов.,
  • Растения Дьявольская ловушка и Мандрагора теперь респавнятся правильно.,
  • Заполнение сердца Беора энергией игрока теперь стоит 30 макс. HP вместо 40.,
  • Изменено усиление урона меча арканиста за уровень улучшения: 21 → 1.,
  • Если в вашем распоряжении только одна рука, вы получите одноручный вариант Giant's Grudge,
  • Исправлены атаки Бромхара Безликого, которые нельзя было блокировать и парировать.,
  • Исправлено наличие дебаффов от перегруза, даже если они находятся в пределах лимита после сохранения/загрузки.,
  • Охотник за Вирдами теперь будет преследовать вас больше — он был слишком жаден до драки. Теперь он намного медленнее вне боя.,
  • Исправлен талант Неестественного Фокуса, который не замедлял время должным образом.

Технические:

  • Если сохранение не удается по какой-либо причине, то неудавшееся сохранение теперь будет удалено. Раньше вы могли загрузить его и играть на поврежденном сохранении.,
  • Выкуп в магазинах теперь будет хранить максимум 50 предметов, что не позволит им снижать производительность.,
  • Оптимизирована растительность в Куанахте.,
  • Некоторые люди убивали врагов слишком рьяно. Если вы провалились сквозь мир, загрузите сохранение — теперь это должно исправиться.,
  • Исправлены визуальные артефакты барьеров вирда.,
  • Убрано покачивание головой, которое сохранялось после смены экипировки при беге с двуручным оружием.,
  • Карадок и другие NPC больше не должны размываться, когда камера игрока некоторое время не двигалась в темных условиях.,
  • Оптимизация и исправления заклинаний переливания крови и переливания жизни.,
  • [Steam] Теперь будет появляться всплывающее предупреждение, когда игра не может обнаружить Steam. Мы все еще работаем над функцией миграции для людей, которые играли без Steam.,

Локализация и озвучка:

  • Добавлено МНОГО недостающей японской локализации (Куанахт, основная история, квесты, предметы и т. д.).,
  • Много добавленной и исправленной озвучки.,
  • Исправлено описание Executioner's Axe.,
  • Исправлено описание Big Bonk.,

Квесты:

  • Малина, необходимая для квеста Маггота, теперь будет подсчитываться правильно.,
  • Теперь вы сможете правильно выйти из подвала Дейрдре.,
  • Исправлен квест Forked Path, если игрок собрал Matron's Insignia до получения квеста.,
  • Квест The Trial больше не будет прерываться, если вы убьете цель до начала квеста. Мы добавим ретроспективное исправление в следующем хотфиксе.,
  • Исправлено задание Разветвленная тропа, из-за которого вы не могли продолжить квест после нахождения тела новичка.,
  • Добавлены отсутствующие награды в несколько заданий.,
  • Исправлено невозможность продолжить квестовые линии Неанте. Это должно исправить ретроспективно, так что теперь у нее должны быть правильные диалоги.
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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
ThinFalco

Таких разработчиков надо поддерживать рублём,призываю всех купить эту игру 🤘🙂

5
Лицо со шрамом

Уже два патча вышло , сегодня только скачал еще не проверял и ранее на этой неделе. Такие инди студии , как та что сделала Грааль , похоронят более известные и дорогие корпорации.

4
Indigo Night

оптимизацию пофиксили хоть чуть?

1
nukio Indigo Night

а что с ней не так ?

My life is a game

пора уже покупать?или лучше подождать?

1
So Lo

Тоже в раздумьях...

1
A E

лучшая рпг за последние годы на моей памяти.

11
My life is a game So Lo

по наполнению мира вроде бы там все четко
проблема больше в багах/вылетах и тд
вот жду

2
Real Slim Shady

Скриншот напоминает игру Succubus.

1
DEMO2006

скорее всего scorn

1
sa1958

Посмотрим.

Что там улучшили.

Anderson921

Меч пофиксили (