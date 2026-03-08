ЧАТ ИГРЫ
Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 1 363 оценки

PC Gamer снова угодил в скандал, пренебрежительно назвав Tainted Grail подражателем Elder Scrolls

2BLaraSex 2BLaraSex

Портал PC Gamer снова оказался в центре гневной критики сообщества, на этот раз из-за формулировки в заголовке материала об инди-RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon. Журналист Рик Лейн опубликовал на сайте издания статью, посвященную крупному обновлению 1.20. Материал вышел под заголовком: "Подражатель Elder Scrolls Tainted Grail получил "огромное" обновление, перерабатывающее слабый третий акт".

Слово "wannabe", которое использовал журналист, в английском - пренебрежительный термин, означающий "подражатель", "желающий быть, но не дотягивающий" мгновенно вызвал шквал негодования у фанатов игры. Геймеры, инфлюенсеры и даже коллеги-разработчики обвинили журналистов в высокомерии и неуважении к труду независимой студии. Критики подчеркивают, что использование слова "подражатель" превращает вполне позитивную новость о контенте в пренебрежительный выпад в адрес игры. Наибольший резонанс получил комментарий популярного стримера Asmongold:

Нет ничего плохого в том, чтобы вдохновляться Elder Scrolls - одной из величайших фэнтезийных RPG в истории. Tainted Grail - феноменальная игра. Я прошел ее на релизе, а сейчас прохожу DLC. Отличный бой, разнообразие билдов, проработанный мир и полная озвучка".

Основатель студии Explosive Squat Games назвал заголовок отвратительным (dogshit), а сам PC Gamer "подражателями журналистики". Стример JayViper обвинил журналистов в том, что они не играют в игры и используют жалкие заголовки, подчеркивая, что Tainted Grail - это представитель жанра, а не копия.

Ирония ситуации заключается в том, что сама статья Рика Лейна, если отбросить заголовок, носит в целом положительный характер. В ней Tainted Grail описывается как впечатляющая RPG, вдохновленная Elder Scrolls. Обновление 1.20 действительно масштабное: разработчики полностью переработали проблемный третий акт игры, добавив новые локации, квесты и врагов. Кроме того, в игре появились улучшения баланса на высоких уровнях, а также возможность кастомизировать особняк Алиссы.

25
12
Комментарии:  12
FretfulDoctor

Чего ? А нечего что в больше половине случаях сами игроки называли её "ребенком" Skyrim и Dark Souls, да даже на этом сайте не раз это слышал.

13
5uperNova

Провокационный заголовок сработал, так сказать) Но есть пару нюансов, то что TG подражатель TES, это очень даже вряд-ли, таким образом любую рпг от первого лица можно назвать подражателем

5
-zotik-

Теперь игра от первого лица это подражению тес? Ясно.

5
MNM 777

не добавили Левона с голым торсом, вот и клевещут

4
Skessan

Игра "подражает" Elder Scrolls ровно в той же мере, в какой подражает любой старой классической не партийной RPG. Давайте тогда называть вторичными подражателями все игры, вышедшие после первой же игры в [полу]открытом фэнтези-мире, с квестами, классами, деревом прокачки и прочими признаками жанра. Но, несмотря на некоторые недостатки, обусловленные малым бюджетом, игра действительно получилась в хорошем смысле олдскульной, ламповой, со своим миром, в нее интересно было играть. Лично для меня - одно из лучших игровых впечатлений прошлого года. Не абоба, не всякие там призеры, а вот именно она. С допиленной третьей частью подожду, пока немного забуду сюжет, а потом с удовольствием перепройду.

1
