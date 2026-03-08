PC Gamer снова угодил в скандал, пренебрежительно назвав Tainted Grail подражателем Elder Scrolls

Портал PC Gamer снова оказался в центре гневной критики сообщества, на этот раз из-за формулировки в заголовке материала об инди-RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon. Журналист Рик Лейн опубликовал на сайте издания статью, посвященную крупному обновлению 1.20. Материал вышел под заголовком: "Подражатель Elder Scrolls Tainted Grail получил "огромное" обновление, перерабатывающее слабый третий акт".
Слово "wannabe", которое использовал журналист, в английском - пренебрежительный термин, означающий "подражатель", "желающий быть, но не дотягивающий" мгновенно вызвал шквал негодования у фанатов игры. Геймеры, инфлюенсеры и даже коллеги-разработчики обвинили журналистов в высокомерии и неуважении к труду независимой студии. Критики подчеркивают, что использование слова "подражатель" превращает вполне позитивную новость о контенте в пренебрежительный выпад в адрес игры. Наибольший резонанс получил комментарий популярного стримера Asmongold:
Нет ничего плохого в том, чтобы вдохновляться Elder Scrolls - одной из величайших фэнтезийных RPG в истории. Tainted Grail - феноменальная игра. Я прошел ее на релизе, а сейчас прохожу DLC. Отличный бой, разнообразие билдов, проработанный мир и полная озвучка".
Основатель студии Explosive Squat Games назвал заголовок отвратительным (dogshit), а сам PC Gamer "подражателями журналистики". Стример JayViper обвинил журналистов в том, что они не играют в игры и используют жалкие заголовки, подчеркивая, что Tainted Grail - это представитель жанра, а не копия.
Ирония ситуации заключается в том, что сама статья Рика Лейна, если отбросить заголовок, носит в целом положительный характер. В ней Tainted Grail описывается как впечатляющая RPG, вдохновленная Elder Scrolls. Обновление 1.20 действительно масштабное: разработчики полностью переработали проблемный третий акт игры, добавив новые локации, квесты и врагов. Кроме того, в игре появились улучшения баланса на высоких уровнях, а также возможность кастомизировать особняк Алиссы.
Чего ? А нечего что в больше половине случаях сами игроки называли её "ребенком" Skyrim и Dark Souls, да даже на этом сайте не раз это слышал.
Провокационный заголовок сработал, так сказать) Но есть пару нюансов, то что TG подражатель TES, это очень даже вряд-ли, таким образом любую рпг от первого лица можно назвать подражателем
Теперь игра от первого лица это подражению тес? Ясно.
не добавили Левона с голым торсом, вот и клевещут
Игра "подражает" Elder Scrolls ровно в той же мере, в какой подражает любой старой классической не партийной RPG. Давайте тогда называть вторичными подражателями все игры, вышедшие после первой же игры в [полу]открытом фэнтези-мире, с квестами, классами, деревом прокачки и прочими признаками жанра. Но, несмотря на некоторые недостатки, обусловленные малым бюджетом, игра действительно получилась в хорошем смысле олдскульной, ламповой, со своим миром, в нее интересно было играть. Лично для меня - одно из лучших игровых впечатлений прошлого года. Не абоба, не всякие там призеры, а вот именно она. С допиленной третьей частью подожду, пока немного забуду сюжет, а потом с удовольствием перепройду.