Первое крупное обновление для Tainted Grail: The Fall of Avalon выйдет в сентябре/октябре ©

Сегодня студия Awaken Realms Digital в своем августовском девблоге сообщила, что работа над первым крупным патчем идет полным ходом, и его выход можно ожидать в сентябре/октябре. Окончательное объявление даты и точное содержание патча мы узнаем ближе к его выходу.

Помимо этого авторы рассказали о некоторых изменениях в окружении. Пришлось переделать множество окружений, чтобы сделать оптимизацию более плавной, добавив при этом много дополнительных штрихов, глубины и деталей.



Некоторые локации подверглись изменению, чтобы придать им больше тематического смысла, и переработаны почти все подземелья, чтобы они позволяли игрокам подходить к ним по-разному (например, скрытно).

В целом, мы хотим, чтобы дизайн уровней не только выглядел потрясающе (и после изменений, надеемся, вы заметите, что он стал выглядеть гораздо лучше!), но и, что самое главное, был ориентирован на геймплей, позволяя игрокам выбирать свой собственный стиль. И, не будем спойлерить, в патче появится еще несколько возможных стилей игры!

Помимо окружения, разработчики показали дизайн странствующего торговца. Этот NPC будет встречаться в разных местах на протяжении всей первой зоны и предложит "несколько действительно уникальных предметов (а может, и больше...? ;) )". Также был показан дизайн монстра для будущего обновления.