"Польский Скайрим" не разочаровал - Tainted Grail: The Fall of Avalon успешно стартовала в Steam

С момента выхода Tainted Grail: The Fall of Avalon из раннего доступа прошло уже три дня, так что уже можно подвести некоторые итоги приема ролевой игры. Анализируя графики базы данных Steam, можно однозначно утверждать, что Tainted Grail: The Fall of Avalon дебютировала весьма успешно.

RPG, которую часто называют "польским Скайримом", показывает все более высокие результаты - за последние 24 часа игра достигла рекордного числа активных игроков в Steam: 24 629 одновременных игроков. Это огромный скачок по сравнению с периодом раннего доступа, когда Tainted Grail: The Fall Avalon привлекала максимум 300 игроков одновременно.

С ростом популярности идет очень теплый прием в отзывах. В каждый из последних трех дней Tainted Grail: The Fall of Avalon получила около 90% положительных отзывов. Это, в свою очередь, означает, что общий показатель положительных отзывов составляет 87%. Однако нам еще предстоит дождаться более убедительных данных о приеме версии 1.0.

Чем же Tainted Grail: The Fall of Avalon завоевала сердца игроков? В комментариях чаще всего встречаются сравнения с играми Bethesda, что, очевидно, идет на пользу польской RPG. Чаще всего фанаты подчеркивают свое восхищение разработчиками тем, что, несмотря на ограниченный бюджет, им удалось создать атмосферную игру (здесь чаще всего хвалят олдскульный художественный стиль) с запоминающимся сюжетом. Некоторые называют работу Questline своей личной игрой года.