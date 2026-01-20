ЧАТ ИГРЫ
Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 1 324 оценки

Продажи ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий

monk70 monk70

Общие продажи экшен-RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий, объявили издатель Awaken Realms и разработчик Awaken Realms Digital.

Tainted Grail: The Fall of Avalon впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 30 марта 2023 года, а затем 23 мая 2025 года состоялся полный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Дополнение «Sanctuary of Sarras» вышло 15 декабря 2025 года.

В честь этого события версии базовой игры и дополнения для Steam в настоящее время доступны со скидкой 20% в течение ограниченного времени.

Комментарии:  6
ОгурчикЮрец

Прикольная игра, особенно музыка зашла.

3
CrucialOrsonius

Та, что в главном меню, прям до мурашек)

2
CrucialOrsonius

ИМХО, одна из лучших игр этого года.

3
Dark1994

Пытался покатать несколько раз, но все разы дропал спустя несколько часов, тот же скайрим 15летней давности играется получше.

Vitaminozic

первый акт топ. второй сделан на по*уй и половины локации не заполнена. третья сделана чисто для галочки

UnemotionalFrazer

Я первые 2 акта прям с кайфом прошел. На третьем да, бюджет у них явно кончился. Но слава богу, что если ты уже нормально перекачен, то можно просто забить на все и пойти на босс файт, без помощи лагерям. В целом, игра все равно хорошее впечатление оставляет. Дарк фэнтези и не сосалик, такое не часто встречается))

1