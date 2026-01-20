Продажи ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий

Общие продажи экшен-RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий, объявили издатель Awaken Realms и разработчик Awaken Realms Digital.

Tainted Grail: The Fall of Avalon впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 30 марта 2023 года, а затем 23 мая 2025 года состоялся полный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Дополнение «Sanctuary of Sarras» вышло 15 декабря 2025 года.

В честь этого события версии базовой игры и дополнения для Steam в настоящее время доступны со скидкой 20% в течение ограниченного времени.