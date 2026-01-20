Продажи ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий

Общие продажи экшен-RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon превысили миллион копий, объявили издатель Awaken Realms и разработчик Awaken Realms Digital.
Tainted Grail: The Fall of Avalon впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 30 марта 2023 года, а затем 23 мая 2025 года состоялся полный релиз на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Дополнение «Sanctuary of Sarras» вышло 15 декабря 2025 года.
В честь этого события версии базовой игры и дополнения для Steam в настоящее время доступны со скидкой 20% в течение ограниченного времени.
Прикольная игра, особенно музыка зашла.
Та, что в главном меню, прям до мурашек)
ИМХО, одна из лучших игр этого года.
Пытался покатать несколько раз, но все разы дропал спустя несколько часов, тот же скайрим 15летней давности играется получше.
первый акт топ. второй сделан на по*уй и половины локации не заполнена. третья сделана чисто для галочки
Я первые 2 акта прям с кайфом прошел. На третьем да, бюджет у них явно кончился. Но слава богу, что если ты уже нормально перекачен, то можно просто забить на все и пойти на босс файт, без помощи лагерям. В целом, игра все равно хорошее впечатление оставляет. Дарк фэнтези и не сосалик, такое не часто встречается))