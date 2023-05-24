Разработчики ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon рассказывают об улучшении боя, врагов и окружения

Студия Awaken Realms Digital выпустила майский дневник разработки для ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon, в котором поделилась ближайшими планами на грядущий крупный патч.
Команда улучшает мир, врагов и спецэффекты. Улучшается интерьер зданий и, в частности, таверна, которую можно увидеть на гифке по ссылке выше (сюда не загружается). Ландшафт также подвергся улучшениям, чтобы быть менее плоским с большими деталями. Ниже вы можете увидеть пример:
Также были продемонстрированы модели утопленников и нежити
Еще была реализована общая одежда, которая получила "правильную физику", это снова жирная гифка, которая сюда не грузится, поэтому, опять же, смотрим по ссылке выше.
Добавляются новые враги, вот примеры:
Ведется работа над концептами монстров для новых зон, вот один из них:
Создатели активно трудятся над улучшением боя, чтобы он был более приятным. В настоящее время работа над этим еще не завершена, но эта тема находится в центре внимания всей команды.
Параллельно происходит очень много работы, направленная на радикальное улучшение игры, включающая в себя:
- Работа над улучшением пользовательского интерфейса
исправление и устранение ошибок
- Технические исследования аспекта открытого мира игры и улучшение оптимизации
- Улучшение искусственного интеллекта врагов
- Улучшение баланса, переработка предметов, навыков и т.д.
- Переработка механики ремесла
Когда выйдет патч, неизвестно, но авторы надеяться что "скоро".
Плохо знаком с Tainted Grail, даже не подумал бы, что там столько Лавкрафтовщины)