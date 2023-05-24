Разработчики ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon рассказывают об улучшении боя, врагов и окружения ©

Студия Awaken Realms Digital выпустила майский дневник разработки для ролевой игры в раннем доступе Tainted Grail: The Fall of Avalon, в котором поделилась ближайшими планами на грядущий крупный патч.

Команда улучшает мир, врагов и спецэффекты. Улучшается интерьер зданий и, в частности, таверна, которую можно увидеть на гифке по ссылке выше (сюда не загружается). Ландшафт также подвергся улучшениям, чтобы быть менее плоским с большими деталями. Ниже вы можете увидеть пример:

Также были продемонстрированы модели утопленников и нежити

Еще была реализована общая одежда, которая получила "правильную физику", это снова жирная гифка, которая сюда не грузится, поэтому, опять же, смотрим по ссылке выше.

Добавляются новые враги, вот примеры:

Ведется работа над концептами монстров для новых зон, вот один из них:

Создатели активно трудятся над улучшением боя, чтобы он был более приятным. В настоящее время работа над этим еще не завершена, но эта тема находится в центре внимания всей команды.

Параллельно происходит очень много работы, направленная на радикальное улучшение игры, включающая в себя:

Работа над улучшением пользовательского интерфейса

исправление и устранение ошибок

исправление и устранение ошибок Технические исследования аспекта открытого мира игры и улучшение оптимизации

Улучшение искусственного интеллекта врагов

Улучшение баланса, переработка предметов, навыков и т.д.

Переработка механики ремесла

Когда выйдет патч, неизвестно, но авторы надеяться что "скоро".