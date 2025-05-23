Релизный трейлер Tainted Grail: The Fall of Avalon и дорожная карта пострелизной поддержки ролевой игры

Разработчики в последние недели выпустили множество разных трейлеров по Tainted Grail: The Fall of Avalon, (включая синематик от студии, стоящей за трейлерами Elden Ring и Baldur's Gate 3). Пришла очередь релизного трейлера, демонстрирующего геймплей финальной версии ролевой игры только что покинувшей ранний доступ.

После долгого путешествия мы наконец-то здесь. Прежде всего, позвольте нам начать с большого СПАСИБО! Это был долгий путь, и большую его часть вы шли вместе с нами. Будь то покупка в Раннем доступе, комментарий или отзыв, добавление рецензии, список желаний, рассказ об игре своим друзьям или участие в бета-тестировании - все это очень помогло нам добраться до финиша. Tainted Grail - это плод страсти инди-студии: с 20 человек в начале проекта мы перешли на 50, а сейчас находимся на финишной прямой. Также не будем забывать о нашей небольшой команде издателей, которые тоже работали над премьерой! А теперь! Давайте вместе посмотрим релизный трейлер! :3

Авторы также поделились планами по пострелизной поддержке игры. Помимо очевидных патчей, нас ждет поддержка моддинга и, возможно, новый контент: