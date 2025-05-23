Релизный трейлер Tainted Grail: The Fall of Avalon и дорожная карта пострелизной поддержки ролевой игры

Разработчики в последние недели выпустили множество разных трейлеров по Tainted Grail: The Fall of Avalon, (включая синематик от студии, стоящей за трейлерами Elden Ring и Baldur's Gate 3). Пришла очередь релизного трейлера, демонстрирующего геймплей финальной версии ролевой игры только что покинувшей ранний доступ.
После долгого путешествия мы наконец-то здесь. Прежде всего, позвольте нам начать с большого СПАСИБО! Это был долгий путь, и большую его часть вы шли вместе с нами. Будь то покупка в Раннем доступе, комментарий или отзыв, добавление рецензии, список желаний, рассказ об игре своим друзьям или участие в бета-тестировании - все это очень помогло нам добраться до финиша. Tainted Grail - это плод страсти инди-студии: с 20 человек в начале проекта мы перешли на 50, а сейчас находимся на финишной прямой. Также не будем забывать о нашей небольшой команде издателей, которые тоже работали над премьерой! А теперь! Давайте вместе посмотрим релизный трейлер! :3
Авторы также поделились планами по пострелизной поддержке игры. Помимо очевидных патчей, нас ждет поддержка моддинга и, возможно, новый контент:
- В ближайшие несколько недель вы можете ожидать довольно много исправлений. Это будут небольшие исправления, устраняющие некоторые наиболее распространенные ошибки и проблемы.
- Примерно через месяц мы представим первые инструменты для создания модов, а в последующие месяцы их станет еще больше.
- Возможно, мы добавим дополнительный контент после запуска! Тем не менее, наша команда возьмет столь необходимый перерыв, так что любые дополнения, скорее всего, появятся через 1-2 месяца после премьеры ;)
- Мы работаем над специальной сборкой для steam deck, которая улучшит производительность и качество игры на этой консоли. Это не будут чудесные изменения, но это должно быть очень заметное обновление.
визуал слабенький идея интересная
Нормальный визуал, такой бы Абобе
юнити же
иначе говоря можно проходить уже если не заметим проблему то и до конца проходим и забудем