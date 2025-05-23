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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.3 164 оценки

Релизный трейлер Tainted Grail: The Fall of Avalon и дорожная карта пострелизной поддержки ролевой игры

Procy_on Procy_on

Разработчики в последние недели выпустили множество разных трейлеров по Tainted Grail: The Fall of Avalon, (включая синематик от студии, стоящей за трейлерами Elden Ring и Baldur's Gate 3). Пришла очередь релизного трейлера, демонстрирующего геймплей финальной версии ролевой игры только что покинувшей ранний доступ.

После долгого путешествия мы наконец-то здесь. Прежде всего, позвольте нам начать с большого СПАСИБО! Это был долгий путь, и большую его часть вы шли вместе с нами. Будь то покупка в Раннем доступе, комментарий или отзыв, добавление рецензии, список желаний, рассказ об игре своим друзьям или участие в бета-тестировании - все это очень помогло нам добраться до финиша. Tainted Grail - это плод страсти инди-студии: с 20 человек в начале проекта мы перешли на 50, а сейчас находимся на финишной прямой. Также не будем забывать о нашей небольшой команде издателей, которые тоже работали над премьерой! А теперь! Давайте вместе посмотрим релизный трейлер! :3

Авторы также поделились планами по пострелизной поддержке игры. Помимо очевидных патчей, нас ждет поддержка моддинга и, возможно, новый контент:

  • В ближайшие несколько недель вы можете ожидать довольно много исправлений. Это будут небольшие исправления, устраняющие некоторые наиболее распространенные ошибки и проблемы.
  • Примерно через месяц мы представим первые инструменты для создания модов, а в последующие месяцы их станет еще больше.
  • Возможно, мы добавим дополнительный контент после запуска! Тем не менее, наша команда возьмет столь необходимый перерыв, так что любые дополнения, скорее всего, появятся через 1-2 месяца после премьеры ;)
  • Мы работаем над специальной сборкой для steam deck, которая улучшит производительность и качество игры на этой консоли. Это не будут чудесные изменения, но это должно быть очень заметное обновление.
26
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
WerGC

визуал слабенький идея интересная

4
Night Driving Avenger

Нормальный визуал, такой бы Абобе

+ ещё 1 картинка
1
Extor Menoger

юнити же

2
SIGMABOYEAH

иначе говоря можно проходить уже если не заметим проблему то и до конца проходим и забудем

3