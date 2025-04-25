Ролевая игра с открытым миром Tainted Grail: The Fall of Avalon выйдет 23 мая

Польский независимый разработчик Questline объявил точную дату релиза Tainted Grail: The Fall of Avalon. Студия ранее выпустила Tainted Grail: Conquest, гибридную игру, смешивающую элементы roguelike-игры с построением колоды и RPG, в 2021 году, получив положительные отзывы.

Однако новая игра от первого лица с открытым миром, гораздо более амбициозна и доступная в Steam Early Access в течение двух лет, теперь дебютирует в версии 1.0 для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X ) 23 мая.

С точки зрения сеттинга, Tainted Grail: The Fall of Avalon — это мрачное фэнтези, переосмысливающее легенды Артура. Игроки отправятся в самое сердце Авалона, земли, сформированной 600 годами правления Камелота, чтобы стать свидетелями эпического завершения этой эпохи. Своим выбором они определят наследие правления короля Артура.

Версия 1.0 представит запрошенный сообществом вид от третьего лица. Questline предупредила, что он пока не будет идеальным, но они все равно его добавляют, так как у многих пользователей возникают проблемы с видом от первого лица (например, укачивание). На данном этапе это скорее исправление доступности. Конечно, также будут совершенно новые достижения, отмечающие путешествие игроков по Авалону.

Это лишь вершина айсберга, поскольку разработчики Tainted Grail: The Fall of Avalon намекнули, что версия 1.0 включает в себя так много контента, что это «безумие», и они бы «смеялись от души», если бы им сказали, что игра станет такой большой. Однако полные заметки о патче пока недоступны.

Разработчики обещают насыщенный опыт, который может занять от 50 до 70 часов. Игроки найдут следующий контент:

Три огромные зоны для исследования: Рога Юга, Куанахт и Форлорн Свордс.

250 уникальных NPC, полностью озвученных, что добавляет миру глубины и индивидуальности.

Более 200 побочных заданий, гарантирующих бесчисленные часы увлекательного игрового процесса.

Более 60 уникальных врагов, каждый из которых представляет собой особую сложность.

Более 70 подземелий, наполненных секретами и опасностями.

Разветвленный основной квест с десятками возможных концовок, предлагающий глубокую реиграбельность.

В качестве примечания команда также поделилась шуткой о «DLC с золотой конской броней» как отсылкой к Oblivion Remastered, а затем добавила ее в пост в Steam:

А если серьезно, так приятно видеть, что Oblivion возвращается с таким стилем! Это одна из игр, которая сформировала нас, когда мы были детьми/подростками, и продолжает оставаться огромным источником вдохновения. ОГРОМНЫЕ поздравления команде, ответственной за ремастер! Мы сами с нетерпением ждем возвращения в Сиродил, но сейчас... ну, нам нужно сначала закончить игру! И мы честно делаем все возможное, чтобы создать что-то уникальное, что, как мы надеемся, вы запомните надолго.