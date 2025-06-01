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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
8 419 оценок

SynthVoice выпустили русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon

AceTheKing AceTheKing

Группа SynthVoice выпустила русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon. Озвучка доступна в двух исполнениях - дубляж и закадр.

Tainted Grail: The Fall of Avalon "Русификатор звука - дубляж и закадр от нейросети" {SynthVoiceRu}

Действие игры разворачивается на острове Авалон, спустя 600 лет после падения короля Артура. Мир охвачен чумой Красной Смерти и таинственной силой Wyrdness, искажающей реальность. Игрок начинает путь как заключённый, связанный с душой Артура, и отправляется в путешествие по сбору её осколков, чтобы попытаться воскресить легендарного короля.

Игра вышла 23 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

21
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
MORDORR

На фиг. Вчерась в зелёном магазине выкатили новую версию с русскими сабами. Больше ничего и не нужно. Засабили абсолютно всё. Чистенько, не коряво.... аж ахнул. Опять сидел до шести утра, до полного охренения....не игра а какой то героин.

5
Миханик Шестеренкин

Проблема нейроозвучек в том, что они выходят сырыми и в дальнейшем их не доделывают. Собирали бы уж тогда деньги на озвучку, сумма выходила бы намного меньше, чем живая локализация, а скорость выпуска намного быстрее.

3
Extor Menoger

> деньги на озвучку

Дураков нет на каждую но нейм игру деньги кидать. Вот когда будут студии которые делают двуголосую озвучку для дорам + с рекламой казино в игре тогда может и зашевелятся

3
Фермер Ди

Ну как-бы на нейросетевые и так собирают деньги. Конкретно SynthVoice на бусти открывают сбор на новую игру- если выполнен, там выходит озвучка. А потом уже её растаскивают по инету.

создатель русского репа Extor Menoger

это игра-феномен в игровой индустрии, не поражённая сценаристами-маркетологами и неграми Т с феминистками, за адекватную стоимость, за которую и должны продаваться ААА игры, про нн игру ты сильно замахнулся

1
sa1958

Ну и как?

Global Conspiration

У свр неплохая озвучка. В той же какаду 2 прям очень даже

Палыч Роков

ещё не самая худшая озвучка

Ольга Бузова

Намного лучше русской озвучки скайрима

Pastoral

нейросетевая озвучка бесплатно стоит, а обычная 600тр...

Lorenzo Lamas

озвучка топ ребята молодци !!!