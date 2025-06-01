SynthVoice выпустили русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon

Группа SynthVoice выпустила русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon. Озвучка доступна в двух исполнениях - дубляж и закадр.
Действие игры разворачивается на острове Авалон, спустя 600 лет после падения короля Артура. Мир охвачен чумой Красной Смерти и таинственной силой Wyrdness, искажающей реальность. Игрок начинает путь как заключённый, связанный с душой Артура, и отправляется в путешествие по сбору её осколков, чтобы попытаться воскресить легендарного короля.
Игра вышла 23 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
На фиг. Вчерась в зелёном магазине выкатили новую версию с русскими сабами. Больше ничего и не нужно. Засабили абсолютно всё. Чистенько, не коряво.... аж ахнул. Опять сидел до шести утра, до полного охренения....не игра а какой то героин.
Проблема нейроозвучек в том, что они выходят сырыми и в дальнейшем их не доделывают. Собирали бы уж тогда деньги на озвучку, сумма выходила бы намного меньше, чем живая локализация, а скорость выпуска намного быстрее.
> деньги на озвучку
Дураков нет на каждую но нейм игру деньги кидать. Вот когда будут студии которые делают двуголосую озвучку для дорам + с рекламой казино в игре тогда может и зашевелятся
Ну как-бы на нейросетевые и так собирают деньги. Конкретно SynthVoice на бусти открывают сбор на новую игру- если выполнен, там выходит озвучка. А потом уже её растаскивают по инету.
это игра-феномен в игровой индустрии, не поражённая сценаристами-маркетологами и неграми Т с феминистками, за адекватную стоимость, за которую и должны продаваться ААА игры, про нн игру ты сильно замахнулся
Ну и как?
У свр неплохая озвучка. В той же какаду 2 прям очень даже
ещё не самая худшая озвучка
Намного лучше русской озвучки скайрима
нейросетевая озвучка бесплатно стоит, а обычная 600тр...
озвучка топ ребята молодци !!!