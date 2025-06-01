SynthVoice выпустили русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon

Группа SynthVoice выпустила русскую нейросетевую озвучку для Tainted Grail: The Fall of Avalon. Озвучка доступна в двух исполнениях - дубляж и закадр.

Действие игры разворачивается на острове Авалон, спустя 600 лет после падения короля Артура. Мир охвачен чумой Красной Смерти и таинственной силой Wyrdness, искажающей реальность. Игрок начинает путь как заключённый, связанный с душой Артура, и отправляется в путешествие по сбору её осколков, чтобы попытаться воскресить легендарного короля.

Игра вышла 23 мая на PC, PS5 и Xbox Series X/S.