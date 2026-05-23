Tainted Grail празднует год с момента релиза 1.0: вышло бесплатное юбилейное DLC и масштабный патч 1.23

Разработчики из студии Questline отмечают первую годовщину полного релиза мрачной RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon. В честь праздника игроков ждет щедрый подарок - пятое по счету и совершенно бесплатное дополнение, а также обновление 1.23 с долгожданными изменениями.

Путь игры был долгим и тернистым: проект стартовал в раннем доступе Steam еще 30 марта 2023 года, и за два с лишним года он кардинально изменился благодаря тесному взаимодействию с сообществом. Разработчики с ностальгией вспоминают черновики карт, первую версию системы талантов и прототипы боя с луком, делясь с фанатами архивными концепт-артами.

Главным сюрпризом для всех владельцев игры стало бесплатное юбилейное DLC, которое уже доступно для загрузки. В комплекте:

Экипировка: За выполнение квеста вы получите 5 полных наборов брони, новый посох и лук, которые открывают свежие игровые стили и позволяют собирать "безумно сломанные" билды.

Рыбная революция: Разработчики наконец услышали мольбы игроков, измученных сложным достижением за ловлю рыбы. Теперь недостающие трофеи можно банально купить на рынке.

"Это читерство? Да. Морально ли это для легендарного героя Авалона? Абсолютно. Осуждаем ли мы вас? Ни капли", - с юмором отмечают авторы. Также в игре появились "Королевская удочка" и "Кепка рыбака".

Помимо контента, патч 1.23 вносит улучшения в мини-игру с рыбалкой, делая ее приятнее для перфекционистов, улучшает режим испытания (снижено количество снарядов "Арканного разряда" с 5 до 1, увеличен урон заклинания "Поминки по мертвецу") и добавлены мелкие, но приятные мелочи: призываемые рыцари Круглого Стола теперь имеют уникальные реплики, а Эоган перестал появляться в двух местах одновременно. Патч 1.23 уже доступен для бесплатной загрузки вместе с юбилейным DLC.