Tainted Grail: The Fall of Avalon достигла своей первой важной вехи и получила крупный пострелизный патч 1.03

Questline объявила, что уже продано - считая с периода раннего доступа - более 450 000 копий Tainted Grail: The Fall of Avalon. Разработчики благодарят за "потрясающий прием" и анонсируют ряд новых возможностей, которые сделают игру еще лучше.

В сообщении, опубликованном в Steam, разработчики подчеркнули свою благодарность за все отзывы - как положительные, так и отрицательные.

Прежде всего, мы хотим еще раз сказать вам большое спасибо! Отзывы о Tainted Grail: The Fall of Avalon были просто потрясающими, и видеть такое количество людей, увлеченных игрой, очень приятно. Мы каждый день получаем от вас множество отзывов - некоторые очень позитивные, некоторые негативные - и, несмотря ни на что, мы всегда читаем и слушаем. В одном вы можете быть уверены: мы обязательно продолжим работу над игрой, пока не исправим все ошибки. Мы также планируем добавить множество дополнительных элементов.

Вместе с благодарностями команда раскрыла конкретные планы на будущее Tainted Grail: The Fall of Avalon, которые включают в себя: регулярные патчи, исправляющие ошибки и проблемы с производительностью; поддержка модов, которая станет доступна через 3-4 недели; специальная версия игры, оптимизированная для Steam Deck. Об этом говорилось в прошлом.

Студия также рассматривает возможность введения режима "Новая игра+", который был одним из наиболее часто повторяемых пожеланий сообщества.

Однако настоящей революцией может стать обновление 1.1, выход которого запланирован на август. Разработчики обещают, что это будет "огромная порция дополнительного контента", включающая в себя многие из самых частых пожеланий игроков - особенно в отношении региона Забытые мечи (3 акт).

Однако прежде чем игроки получат в свои руки версию 1.1, они уже могут скачать масштабное обновление 1.03, которое направлено на устранение самых серьезных ошибок, улучшение баланса и визуальные изменения.

Пользуясь случаем, разработчики объяснили сообществу, что ошибки, встречающиеся в игре, в основном обусловлены ее сложностью.

Когда мы приступали к созданию Tainted Grail, мы хотели создать глубокое, сложное приключение, как с точки зрения сюжета, так и с точки зрения исследования. Но мы также хотели дать вам, игроку, как можно больше свободы. Именно поэтому вы можете убить множество NPC, получить самые разные результаты квестов и проходить задания в любом порядке. Мы хотели свести к минимуму эффект, когда вас водят за руку, чего мы, как игроки, и ожидаем. Конечно, «ценой» такой свободы является то, что существует множество различных вариантов. И иногда самые случайные комбинации могут привести к проблемам.