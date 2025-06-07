Tainted Grail: The Fall of Avalon достигла своей первой важной вехи и получила крупный пострелизный патч 1.03

Questline объявила, что уже продано - считая с периода раннего доступа - более 450 000 копий Tainted Grail: The Fall of Avalon. Разработчики благодарят за "потрясающий прием" и анонсируют ряд новых возможностей, которые сделают игру еще лучше.
В сообщении, опубликованном в Steam, разработчики подчеркнули свою благодарность за все отзывы - как положительные, так и отрицательные.
Прежде всего, мы хотим еще раз сказать вам большое спасибо! Отзывы о Tainted Grail: The Fall of Avalon были просто потрясающими, и видеть такое количество людей, увлеченных игрой, очень приятно. Мы каждый день получаем от вас множество отзывов - некоторые очень позитивные, некоторые негативные - и, несмотря ни на что, мы всегда читаем и слушаем. В одном вы можете быть уверены: мы обязательно продолжим работу над игрой, пока не исправим все ошибки. Мы также планируем добавить множество дополнительных элементов.
Вместе с благодарностями команда раскрыла конкретные планы на будущее Tainted Grail: The Fall of Avalon, которые включают в себя: регулярные патчи, исправляющие ошибки и проблемы с производительностью; поддержка модов, которая станет доступна через 3-4 недели; специальная версия игры, оптимизированная для Steam Deck. Об этом говорилось в прошлом.
Студия также рассматривает возможность введения режима "Новая игра+", который был одним из наиболее часто повторяемых пожеланий сообщества.
Однако настоящей революцией может стать обновление 1.1, выход которого запланирован на август. Разработчики обещают, что это будет "огромная порция дополнительного контента", включающая в себя многие из самых частых пожеланий игроков - особенно в отношении региона Забытые мечи (3 акт).
Однако прежде чем игроки получат в свои руки версию 1.1, они уже могут скачать масштабное обновление 1.03, которое направлено на устранение самых серьезных ошибок, улучшение баланса и визуальные изменения.
Пользуясь случаем, разработчики объяснили сообществу, что ошибки, встречающиеся в игре, в основном обусловлены ее сложностью.
Когда мы приступали к созданию Tainted Grail, мы хотели создать глубокое, сложное приключение, как с точки зрения сюжета, так и с точки зрения исследования. Но мы также хотели дать вам, игроку, как можно больше свободы. Именно поэтому вы можете убить множество NPC, получить самые разные результаты квестов и проходить задания в любом порядке. Мы хотели свести к минимуму эффект, когда вас водят за руку, чего мы, как игроки, и ожидаем. Конечно, «ценой» такой свободы является то, что существует множество различных вариантов. И иногда самые случайные комбинации могут привести к проблемам.
лучше скайрима при бюджете в десять раз меньше. беседке стоит поучиться
Ещё одна игра в раннем доступе, который тупо обозвали релизом. Но законченную версию буду ждать.
В сюжет, в сам мир погружение сделано шикарно, но когда ты решил истребить всю карту, а потом проходить квесты, появляется вопрос "какого хера, когда я тут был, этих скотов не было" - встает вопрос, настолько ли игроку дали свободу? Это точно те самые "множество различных вариантов" присобачить скрипт на спавн npc в локации где ты всех уже по убивал...
баги — это не технический долг и недоработки QA, а «цена» за предоставленную свободу. Следуя этой логике, идеально отполированный и стабильный проект — это, должно быть, унылый коридор, где игрока ведут за ручку от скрипта к скрипту, не давая шагу в сторону ступить.
Только вот «цену» почему-то платит не студия за свои амбициозные замыслы, а покупатель, который за свои же деньги тестирует все «самые случайные комбинации», приводящие к проблемам. Свобода ненароком сломать игру — это не та свобода, которую ищут в RPG.
наконец то хоть кто то сделал аналог свитков, еще и в мрачном сеттинге
На 3 карте я уже не смог дальше играть. Очень много ммо лайк Фетч квестов. Вы тот самый король Артур правитель авалона ? Мне значит нужны 10 яиц, 2 вольчих хвоста и килограмм соли пади - найди и принеси плиз.
Некоторые локи реально клевые как например целое королевство под водой но блин большинство персонажей просто стандартные какие-то. Ожидал больше элементов тёмного фэнтези но там в основном политика между камелотом и местными абаригенами.
Да нормальный сюжет , жизненный , аборигенам вечно что то не нравится .