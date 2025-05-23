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Tainted Grail: The Fall of Avalon 30.03.2023
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
7.4 160 оценок

Tainted Grail: The Fall of Avalon, которая сегодня покинет ранний доступ, получила первые отзывы на Metacritic

Procy_on Procy_on

Сегодня ранний доступ покинет Tainted Grail:The Fall of Avalon от студии Awaken Realms Digital. Это ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в темном фэнтезийном мире, вдохновленном артурианскими легендами.

Игра в раннем доступе доступна только на ПК, но 1.0 появится и на консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Разработчики оставили в Steam важное сообщение, которое гласит: "все сохранения будут удалены при официальном запуске".

Ранняя версия была тепло принята геймерами: 86% положительных отзывов. Очевидно, что игрокам понравилось направление развития, ведь если учитывать только отзывы за последние 30 дней, то доля тех, кто хвалит игру, достигает 95%.

Стоит также отметить, что игра уже получила первые отзывы от СМИ. На Metacritic средний балл (на основе четырех рецензий) составляет 75/100. Рецензенты высоко оценили усилия польских разработчиков и единогласно признали Tainted Grail достойной внимания поклонников последних частей серии The Elder Scrolls. И хотя игра все еще демонстрирует различные остатки раннего доступа, критики предполагают, что по мере развития игры будут устранены и другие недостатки.

Полная версия станет доступна в 19:00 по Москве.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Lekrefo

Отлично, теперь можно играть.

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001fess

Tainted Grail: The Fall of Avalon, или сначала в Blades of Fire?

nick931

И то, и то)

Eclair_93

Что-то через чур мрачно.

Hevin

Неплохо оценили, для этой игры вполне себе хорошая оценка, так как это совсем не ааа-проект

My life is a game

пробовал кто нибудь?как вам?

Lady_Leda
. И хотя игра все еще демонстрирует различные остатки раннего доступа, критики предполагают, что по мере развития игры будут устранены и другие недостатки.

А это как? Ранний доступ же для того, чтобы отполировать и довести до ума все механики и другие аспекты игры, чтобы на релиза была полноценная игра.