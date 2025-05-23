Tainted Grail: The Fall of Avalon, которая сегодня покинет ранний доступ, получила первые отзывы на Metacritic

Сегодня ранний доступ покинет Tainted Grail:The Fall of Avalon от студии Awaken Realms Digital. Это ролевая игра с открытым миром, действие которой разворачивается в темном фэнтезийном мире, вдохновленном артурианскими легендами.

Игра в раннем доступе доступна только на ПК, но 1.0 появится и на консолях Xbox Series S, Xbox Series X и PlayStation 5.

Разработчики оставили в Steam важное сообщение, которое гласит: "все сохранения будут удалены при официальном запуске".

Ранняя версия была тепло принята геймерами: 86% положительных отзывов. Очевидно, что игрокам понравилось направление развития, ведь если учитывать только отзывы за последние 30 дней, то доля тех, кто хвалит игру, достигает 95%.

Стоит также отметить, что игра уже получила первые отзывы от СМИ. На Metacritic средний балл (на основе четырех рецензий) составляет 75/100. Рецензенты высоко оценили усилия польских разработчиков и единогласно признали Tainted Grail достойной внимания поклонников последних частей серии The Elder Scrolls. И хотя игра все еще демонстрирует различные остатки раннего доступа, критики предполагают, что по мере развития игры будут устранены и другие недостатки.

Полная версия станет доступна в 19:00 по Москве.