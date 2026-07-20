Tainted Grail: The Fall of Avalon получил обновление 1.25 и бесплатный контент под номером 4

Разработчики из студии Questline выпустили крупное обновление 1.25 и бесплатный контент под номером 4 для ролевой игры Tainted Grail: The Fall of Avalon. Патч добавляет в игру новые стили боя для лучников и магов, графический пресет Ultra+, дополнительную романтическую линию и различные исправления игрового процесса.

Новый бесплатный набор материалов ориентирован на расширение боевого арсенала для персонажей дальнего боя и заклинателей. Игрокам стали доступны 2 новых комплекта экипировки. Набор Scalesong Set предназначен для тяжелобронированных лучников и увеличивает стрелковый урон в зависимости от показателя брони. Комплект Dolorous Pilgrim Set разработан для магов, использующих заклинания крови и самопожертвование, увеличивая силу заклинаний при получении урона или кровотечении. Также обновление вводит в игру 7 новых луков и 5 магических жезлов, которые можно приобрести у торговцев или найти в качестве случайной добычи во время внутриигровых событий.

Помимо новой экипировки, обновление 1.25 добавляет в игру новую романтическую активность. Игроки, которые приобрели собственный дом в поселении Cuanacht, теперь могут встретить новую соседку и начать с ней диалог. Для обладателей высокопроизводительных ПК разработчики подготовили графический пресет Ultra+. Данный режим повышает качество теней, освещения, эффектов постобработки и тумана, а также улучшает ночное освещение в ключевых локациях, включая Cuanacht и деревни в регионе Forlorn.

Разработчики также обновили демонстрационную версию игры в сервисе Steam, чтобы она точнее отражала текущее техническое и графическое состояние проекта. Вместе с выходом патча на основную игру и крупное дополнение Sanctuary of Sarras временно действует скидка в размере 50%. Сниженная стоимость будет доступна до 27 июля 2026 года.

Обновление версии 1.25 принесло множество технических улучшений и исправлений баланса. В версии для ПК появилась возможность переназначать клавиши быстрого сохранения и быстрой загрузки. Были добавлены новые настройки доступности, такие как визуальный эффект при низком уровне здоровья и выбор стиля прицела. В режиме испытаний разработчики скорректировали баланс некоторых негативных эффектов и исправили ошибку, из-за которой умение Best Offense в сочетании с дебаффом Faltering Strikes позволяло наносить бесконечный урон. Патч также оптимизировал производительность некоторых спецэффектов, исправил отображение маркеров на карте и устранил медленную подгрузку текстур мира после быстрого перемещения на консолях.