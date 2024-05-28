Tainted Grail: The Fall of Avalon получила большое обновление с новым регионом и прочими улучшениями

Разработка Tainted Grail: The Fall of Avalon идет полным ходом. В конце прошлого года игра получила свое первое крупное обновление 0.6, и с тех пор разработчики Questline усердно трудились над следующим крупным обновлением, которое уже стало доступно для игроков.

Согласно информации, предоставленной командой, обновление 0.7 стало самым большим обновлений, разработанным до сих пор для Tainted Grail: The Fall of Avalon. По оценкам разработчиков, патч привнес около 10-15 часов нового контента

Помимо нового региона Куанахт оно вносит исправления оптимизации и графические улучшения, изменения в боевую механику и баланс геймплея, переработанную систему магии, новые перки и статы. Подробное описание новых возможностей можно найти вот здесь.

Возродило ли обновление интерес к игре? Можно сказать, что да, хотя цифры не впечатляют - если до патча в Tainted Grail одновременно играло несколько десятков человек, то обновление "разогнало" так называемый пик примерно до 240 игроков. Это далеко от рекорда 31 марта 2023 года, когда в польскую RPG одновременно играли 932 человека.

Напоследок хотелось бы напомнить, что в настоящее время на игру действует акция - вы можете приобрести ее в Steam за 825 рублей, что на 25 % дешевле, чем обычно.